El francés Loubet vence en el ‘Isla de Los Volcanes’

El palmarés del Rally Isla de Los Volcanes-Trofeo Ciudad de Arrecife añade otro nombre mundialista, el de Pierre-Louis Loubet. El piloto invitado por el Club Deportivo Evesport saldó su debut en las exigentes carreteras lanzaroteñas con una victoria ante todos los candidatos al título del Campeonato de España de Rallys de Tierra (CERT-Rallycar), emulando así a su compatriota Yohan Rossel, ganador en 2024.

Junto a Loris Pascaud en el Citroën C3 Rally2 de Sports&You, el francés no abandonó la primera posición desde que accedió a ella con su scratch en la segunda pasada por el tramo Teguise. Su basta experiencia en todo tipo de terrenos y condiciones le ayudó a elaborar una estrategia con la que nunca peligró su privilegiada plaza. Ni siquiera una penalización de diez segundos le inquietó en su camino al cajón más alto del podio.

Detrás del campeón del mundo de WRC2 de 2019, Gil Membrado y Alejandro López aseguraron un segundo puesto de tremendo valor en su asalto al título del CERT. El joven catalán avanza directo hacia el pleno de puntos, ya que su resultado en la cita isleña le computa como un triunfo. Acabar en el top 12 de alguna de las dos pruebas que restan es lo que necesita para proclamarse campeón.

Campeonato de Canarias de Rallys de Tierra

El piloto grancanario Juan Carlos Quintana, junto a Jonathan Hernández, encabezaron la lista de representantes canarios con su tercer puesto. A bordo de un Skoda Fabia RS Rally2 alquilado a Calm Competición, el grancanario demostró que mantiene intacto el ritmo que imponía cuando competía con mayor asiduidad en el certamen nacional. Por otra parte, se adjudicó los honores en el Campeonato de Canarias de Rallys de Tierra (CCRT).

Alexander Villanueva y Axel Coronado, defensores del título del CERT, se despedía del mal fario que le acompañaba desde que estrenó el Toyota GR Yaris Rally2 allá por el mes de mayo en Pozoblanco. Tras encadenar una serie de abandonos, esta es la primera vez que ha llegado a la meta final con el coche de la firma nipona, que lo llevó al cuarto lugar de la clasificación. Aleksander Semenov y Aleksei Ignatov cerraron el top 5 a bordo de su Hyundai i20 N Rally2, con una regularidad que le otorga otra buena renta de puntos para el Nacional de tierra.

Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez, en el fin de semana de su estreno con una mecánica Rally2, sorprendieron con una velocidad que les catapultó a la sexta plaza absoluta y a la segunda del apartado regional. Los italianos Gabriele Campagnoli y Nicola Arena prorrogaban su idilio con las pistas conejeras, obteniendo el mejor resultado de toda su trayectoria deportiva hasta el momento, un séptimo puesto.

Cristian Calderín y Verónica Tejera volvieron a desempeñar el papel de matagigantes a los mandos de su Volkswagen Golf GTI. Los actuales campeones autonómicos comandaron la tabla del apartado dos ruedas motrices por delante del Opel Corsa Rally4 de Luis Martínez-Christian Moran y del Renault Clio Rally5 de Jordi Nualart-Daniel Rivera, ganadores en el debut del Clio Trophy Spain Tierra en el Archipiélago.

A pesar de no conseguir un hueco en el top 10, Raúl Hernández y José Murado acabaron este Isla de Los Volcanes con más victorias de tramo que nadie. El lanzaroteño, a bordo de un Skoda Fabia RS Rally2, perdió sus opciones de victoria con una salida de carretera a primera hora de la mañana. Después de la reparación pertinente, volvió a la caravana y se embolsó cuatro scratchs, al que hay que sumar el de la superespecial.

En total, 17 equipos no pudieron llegar a la ceremonia de llegada en Arrecife. Entre ellos estuvo el formado por Borja Pérez y Rubén Pérez. Los majoreros volcaron en la primera visita a al tramo Tinajo’ después de un mal aterrizaje. Los gallegos Francisco Dorado y Andrea Lamas, unos habituales del CERT, también se retiraron con una salida de carretera en la cronometrada de Teguise 2, al igual que Juan Pablo Castro-Juan José Leal y Gustavo Sosa-Alba Sánchez, entre otros.