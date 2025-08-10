Isabel Martínez y Ramón Díaz conquistan la Copa Erskine de golf

El Real Club de Golf de Las Palmas coronó este domingo a Ramón Díaz Gascón e Isabel Martínez Guerra como campeones de la Copa Erskine 2025. El torneo reunió a 65 jugadores y se disputó bajo la modalidad eclectic en un campeonato marcado por el intenso calor que se está viviendo durante los últimos días en Gran Canaria.

En categoría masculina, Ramón Díaz Gascón revalidó la victoria cosechada el pasado año tras firmar una espectacular segunda vuelta de 60 golpes, mejorando los 66 de la primera jornada, para alzarse con el título gracias a un hándicap más bajo que Pedro Massieu, quien también finalizó con 60 golpes. En tercera posición finalizaron Sebastián Alvarado, Manuel Miranda y Luis Pablos, todos con 61.

En la competición femenina, Isabel Martínez Guerra selló el triunfo con un brillante registro de 61 golpes, mejorando su tarjeta inicial de 69, apretada por los 62 de Virginia Bello, que finalizó segunda, mientras que María León Torrent fue tercera con 63.

La modalidad eclectic permite a los jugadores mejorar sus resultados hoyo a hoyo entre la primera y segunda jornada, quedándose con el mejor registro obtenido en cada uno. Esto convierte la prueba en un reto de regularidad, estrategia y capacidad de adaptación a las condiciones de juego.

Tradición centenaria

La Copa Erskine finaliza una nueva edición cosolidándose como parte del patrimonio deportivo del Real Club de Golf de Las Palmas, decano en España desde su fundación en 1891, ya que es uno de los torneos más antiguos del golf nacional al haber sido donado en 1902 por Kennedy Erskine.