'Lanzarote Sailing Paradise' gana la histórica Regata Internacional San Ginés en condiciones de escaso viento

La Regata Internacional San Ginés acaba de celebrar su LXXV edición, consolidándose como el evento de altura más veterano del calendario náutico nacional. La regata, organizada en 2025 por el Real Club Náutico de Arrecife (RCNA) ha reunido a una flota de quince embarcaciones que han recorrido cerca de 115 millas náuticas entre Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife (Lanzarote).

Este año, las difíciles condiciones meteorológicas, caracterizadas por un viento norte flojo rondando los 10 nudos y extensas zonas de calma, han puesto a prueba la pericia y resistencia de las tripulaciones. La salida tuvo lugar en la tarde del viernes en la bahía de Las Palmas, marcando el inicio de una travesía que, por sus escollos, se recordará entre los participantes.

En este entorno exigente, el' Lanzarote Sailing Paradise', propiedad de Ye Cabrera y bajo el mando de Alonso Pérez, logró alzarse con la victoria absoluta y con el primer puesto en la clase ORC 1-2. Resulta especialmente reseñable que la tripulación estuviera formada por regatistas de entre 16 y 20 años, demostrando la apuesta por el relevo generacional en la vela canaria.

LXXV Regata Internacional San Ginés / La Provincia

El podio general lo completaron el 'Sorcery', de Antonio Luis Hernández, y el 'Sorondongo IV', patroneado por Miguel Armas. Los tres primeros clasificados representan al Real Club Náutico de Arrecife, consolidando el protagonismo del club local en esta edición.

Clase ORC 3-4: Alpispa 2 se lleva el triunfo

En la división ORC 3-4, el vencedor fue el 'Alpispa 2' (CM Varadero), con Francisco José Olivares a la cabeza. Le siguieron el 'Papoa' de Sergio Vicente Acevedo y el 'Invictus' (también de CM Varadero), dirigido por Unai Segurado. Este reparto de premios refleja la diversidad y competitividad existente en la flota.

La entrega de trofeos tuvo lugar en el Salón César Manrique del Real Club Náutico de Arrecife el sábado por la noche. El acto contó con la presencia de figuras representativas de la náutica, instituciones públicas y entidades colaboradoras como el presidente del club, Julio Romero; Roberto Herbón en representación del Ayuntamiento de Arrecife; Rafael Marcos, Coronel Jefe del Acuartelamiento Marqués de Herrera; Carlos Jiménez, Jefe de la Base Aérea de Lanzarote; Francisco Olivares, de la Real Federación Canaria de Vela, y Alicia Cebrián, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entre otros.

LXXV Regata Internacional San Ginés / La Provincia

Distinciones a Paco Curbelo y Enrique Boissier

Durante la ceremonia, se distinguió a Paco Curbelo y Enrique Boissier como Leyendas de la Regata Internacional San Ginés, en reconocimiento a su trayectoria y aportación al mundo de la vela canaria. Además, el premio al “Farolillo Rojo”, destinado a la última embarcación en completar el recorrido, recayó en el 'Bicho Ruin' de Miguel Lorenzo Ruiz. El 'Sorcery' recibió también mención especial como el barco más rápido en cruzar la línea de meta, llegando durante la mañana del sábado.

La LXXV Regata Internacional San Ginés 2025 ha sido posible gracias a la coordinación entre el Real Club Náutico de Arrecife, el Real Club Náutico de Gran Canaria y Calero Marinas SL, bajo la delegación tanto de la Real Federación Española de Vela como de la Real Federación Canaria de Vela. Asimismo, ha contado con el impulso de diversas entidades públicas y privadas, entre las que destacan el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, el Servicio Insular de Deportes, European Sport Destination, el Ayuntamiento de Arrecife, y colaboraciones de empresas del sector turístico y de automoción.