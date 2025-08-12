En el fallecimiento de mi hijo José María, el 8 de agosto, quiero agradecer que me haya dado el lugar como padre que me quitaron en su momento, que los últimos 14 años maravillosos de relación seguirán siempre en mi corazón.

No tengo palabras para agradecer a mi nuera Aroa Santana Ojeda y a su maravillosa familia el amor que le han tenido a mi hijo en los 22 años que han tenido de unión como pareja, que en ningún momento se hayan separado de su lado en los más de dos meses de agónica enfermedad, agradecerles su cariño y acogida a mí como padre y a mi mujer.

A mi mujer Mar; desde el primer momento de conocer a mi hijo hace 14 años surgió entre ambos un feeling muy especial. A mi familia, que entre todos nos han hecho sentir que estando tan lejos los teníamos muy cerca. Gracias tío Pepe; por desgracia tu y tía Mari Carmen conocéis lo que estoy pasando.

A tía Pichi, Nana, a todos mis primos, a mis cuñados, en especial a Juli, que siempre tiene las palabras que necesitamos oír. Quiero también agradecer a esa gran familia de amigos de José María en lo profesional y en el deporte de inclusión, que he podido conocer y me han mostrado su cariño. A su gran amigo Moi (pecoso) y a su padre por su cariño y cálidas palabras que me han reconfortado.

A mis amigos de toda la vida por no soltarnos de la mano ni a mí ni a mi mujer Mar, gracias de corazón: Paco, Graciela, Javier, Bety, Sergio, Tere, Nando, Mila, Toni, Maika. A todos nuestros amigos y compañeros de Ibiza y Málaga. Siempre en mi corazón hijo mío.