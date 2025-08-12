El deporte adaptado grancanario está de luto: «Para Jackie no había nada que no pudiera hacer»

«Su misión en esta vida era que todas las personas con discapacidad tuvieran acceso al deporte». José María Martín Henríquez, más conocido en el mundo del deporte grancanario como Jackie, falleció a los 40 años de edad la semana pasada dejando una profunda tristeza entre todas aquellas personas que tuvieron el honor de cruzarse con él a lo largo de su vida, especialmente, en el ámbito deportivo.

Ambicioso y apasionado por naturaleza, Jackie puso de su parte todo lo que tenía para disfrutar de la práctica deportiva a pesar de que una enfermedad le terminó postrando en una silla de ruedas. Esa circunstancia nunca le frenó, más bien todo lo contrario. A lo largo de su trayectoria se atrevió a practicar numerosas disciplinas: baloncesto, atletismo, vela, tenis, natación... Y cada vez que ahondó en una de ellas lo hizo con máxima ilusión. Ese ahínco le empujó a encontrar caminos para perseverar, para evolucionar con la meta de vivir intensamente cada momento que tuviera relación con el mundo del deporte.

«Nunca tuvimos dudas con Jackie. Era un crack para los deportes, se le daba bien todo lo que practicaba. Estuvo muy comprometido con nosotros; además, era increíble con los niños. En nuestro club, dentro de la sección adaptada, tenemos mucha diferencia de edad entre los nadadores, pero eso no le importó», relata Daniel Rubiales, uno de sus técnicos en el Club Natación Las Palmas.

Su otra entrenadora de natación, Paqui Romero, también resalta el carácter afable del deportista grancanario. «Lo que más destaco de su personalidad es que siempre le sacaba el lado positivo a todo y lo buena persona que era. Tenía un corazón inmenso y todos le queríamos, animaba a todo el mundo», recuerda la preparadora. Asimismo, Vicente Díaz, presidente del Club de Tenis Doble Bote del que Jackie formó parte, declara que la vida del añorado atleta giraba en torno al deporte: «Ponía un entusiasmo enorme en todas las disciplinas que practicó. Para él no había nada que no pudiese hacer, siempre que decidía comenzar con algún deporte, lo intentaba con todas sus ganas. Nada lo detenía».

Más allá de su personalidad, Jackie contaba con una capacidad enorme para entrenar con toda la intensidad que su cuerpo le permitía, no negociaba esfuerzos. Así lo explica Daniel Rubiales: «Cuanto más caña le dabas, más caña quería; había momentos en los que teníamos que decirle que parara, porque el cuerpo no le respondía; no solo quería entrenar, también competir». A ello, Paqui Romero añade que acudir a un Campeonato de España era su último gran objetivo: «La idea era llegar a los Regionales del año pasado de la mejor manera posible y lo conseguimos. Batió sus marcas y nos pusimos el reto del Nacional. A pesar de que tuvo una recaída de su enfermedad, cuando volvió lo cogió con ganas. No obstante, el día antes de ir al Regional de verano me escribió para decirme que lo habían ingresado y que no podía participar. Por desgracia, ya no salió del hospital», relata la preparadora del CN Las Palmas.

El deporte, su mejor aliado

Lo cierto es que el deporte siempre supuso para Jackie una vía de escape, una manera de olvidar su situación. Paqui Romero señalaba que la actividad física le acompañó a la hora de «seguir hacia delante». «Cuando apareció su enfermedad se refugió en el deporte. Tuvo un camino complicado, pero de todos esos baches siempre salía por su carácter de luchador», relata. Y hasta en los días malos, en los peores momentos, no dejó de sonreír. «Aunque estuviese muriéndose de dolor, él siempre mostraba una perseverancia tremenda, la sonrisa nunca la perdió», asevera Daniel Rubiales.

Sin embargo, lo que tanto Paqui como Vicente anhelan es que su proyecto personal, y por el que tanto luchó, el Wheelchair Sports Jackie, no quede en el olvido. «Su deseo era que todo el mundo pudiese hacer deporte y por eso formó el club. Se involucró con el tenis, con carreras de handbikes, con el baloncesto... con todo lo que pudo», manifiesta Romero.

Como ella, su compañero remarca su deseo de que esta iniciativa de Jackie no acabe desapareciendo: «Siempre buscaba personas con discapacidad para que practicasen deporte y descubrieran sus bondades; me gustaría que este club mantengan viva su llama, porque desarrollaba una labor impresionante e importante, a la vez que necesaria, para la sociedad».