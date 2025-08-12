Lágrimas por Jackie, el gladiador eterno del deporte adaptado: "Su sonrisa era el mejor antídoto contra la discapacidad"
La muerte de José María Martín Henríquez, referente del tenis en silla de ruedas en el Archipiélago y nadador del CN Las Palmas, dispara las muestras de condolencia: "Jamás se rendía, fue un ejemplo"
La muerte de José María Martín Henríquez, conocido en el mundo del deporte adaptado como Jackie, ha dejado múltiples muestras de condolencia en Gran Canaria sobre una figura sin límites y de gran calado. Pionero en la práctica del tenis en silla de ruedas, fue Fundador del Club Deportivo Wheelchair Sports Jackie. También compitió en atletismo y baloncesto en silla de ruedas. Dejó constancia de su pasión por un deporte sin fronteras y fue guía de centenares de deportistas noveles con discapacidad.
Desde la Federación Canaria de Tenis, recuerdan una de sus frases mágicas en una nota póstuma. 'Hacer que el día a día sea más fácil para las personas y que se sientan independientes y autosuficientes'. Además, ponen en valor la frase mágica de Jackie, que valía de vitamina súper: '¡Querer es poder y la unión hace la fuerza!'. Su obsesión pasaba por derribar barreras y dejó constancia de su pundonor como atleta.
Indomable en la piscina del Julio Navarro
El CN Las Palmas también dejó constancia de su duelo en alusión a uno de sus deportistas más destacados. En el agua, volaba. 'Con gran tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestro querido José María Martín Henríquez 'Jackie', nadador de nuestra sección de natación adaptada. Más que un gran deportista, Jackie fue un ejemplo de lucha, constancia y superación. Su espíritu y sonrisa permanecerán siempre en nuestra memoria. Desde el Club Natación Las Palmas enviamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descansa en paz, Jackie'.
En las redes sociales son infinitos los guiños hacia la figura de Jackie, que abrazaba el deporte como un método vital. La competición como la gasolina para demostrar que una silla de ruedas puede ser una plataforma mágica. "Su sonrisa era el mejor antídoto ante la discapacidad, me hizo mejor persona y deportista", se puede leer sobre el fallecimiento de este icono canario.
De un 'siempre juntos, te amo' a un 'ejemplo de superación y luchador', en Facebook queda plasmado un pequeño continente de elogios y sentimiento sobre Jackie, que puso los cimientos del universo del deporte adaptado. 'Una gran persona, siempre sonriendo y pendiente de los demás'.
