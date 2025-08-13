Kaitlin Quevedo entrena a Andreeva para el US Open ante los ojos de Conchita Martínez
La tenista grancanaria, reciente ganadora del ITF W100 Gran Canaria-Maspalomas, comparte pista con la rusa, número 5 del mundo, de cara al último Grand Slam del 2025
Kaitlin Quevedo empieza a codearse con la élite mundial. La grancanaria, después de ganar el ITF W100 Gran Canaria-Maspalomas el pasado 3 de agosto, se encuentra en el TEC Carles Ferrer Salat de Barcelona para continuar con su progresión en las pistas. Un centro de empoderamiento en el que ha podido coincidir con una de las mejores jugadoras del mundo, la rusa Mirra Andreeva.
Quevedo hizo de sparring con Andreeva, quinta en la clasificación WTA, para entrenarla de cara al US Open, el último Grand Slam del año y en el que la rusa está afinando su puesta a punto después de que tuviera que retirarse del torneo de Cincinnati por una lesión en el tobillo izquierdo en la tercera ronda del torneo de Montreal y caer con McCartney Kessler.
Peloteo callejero
De esta forma, Kaitlin se puso frente a la jugadora que entrena Conchita Martínez con tal de ir peloteando ante ella en una cancha callejera para ir probando el estado del tobillo de la rusa.
En un vídeo compartido por la grancanaria a través de sus redes sociales se pudo apreciar que Andreeva todavía le queda por estar totalmente recuperada, a la vez que la insular le hacía un punto con un revés paralelo que podrá guardar como al menos un momento único.
