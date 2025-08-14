La 'Half' de The North Face Transgrancanaria estrena salida desde Santa Lucía de Tirajana

El municipio de Santa Lucía de Tirajana acogerá el próximo 5 de marzo la nueva salida de la modalidad 'Half' de The North Face Transgrancanaria 2026. Esta es una de las grandes novedades que presentará la carrera de cara a la 27ª edición que tendrá lugar del 4 al 8 de marzo. Hasta la fecha son cerca de 1.000 participantes inscritos en esta distancia, que tendrá un recorrido de 23 kilómetros y 1.817 metros de desnivel positivo con inicio en Santa Lucía de Tirajana y meta en Tejeda.

"Es un motivo de felicidad inmenso", asegura Julio Ojeda, concejal delegado de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. "Estamos orgullosos de formar parte de The North Face Transgrancanaria y poder trasladar a la ciudadanía las bondades del municipio para la práctica deportiva, utilizando el entorno natural del casco y la Caldera de Tirajana", añade.

La 'Half' -antes conocida como 'Starter'- verá modificado parte de su recorrido para esta edición de 2026 con la nueva salida desde Santa Lucía de Tirajana y meta en Tejeda. Esta distancia contará con 23 kilómetros y 1.817 metros de desnivel positivo recorriendo lugares emblemáticos de la isla como el casco histórico de Santa Lucía, el pintoresco pueblo de Tunte o el siempre exigente camino de La Plata.

Carlos González, director de The North Face Transgrancanaria, afirma que ya son "varios años de conversaciones intentando que la carrera pase por Santa Lucía de Tirajana". "Este año comenzamos con la 'Half' y mejoramos su recorrido, introduciéndose más en la Caldera de Tirajana y en el casco del municipio", apunta.

Más de 4.700 corredores en el primer mes de inscripción

Con más de 4.700 corredores confirmados durante el primer mes de inscripción, The North Face Transgrancanaria vuelve a evidenciar su papel destacado en el trail running mundial. Una cita que se celebrará del 4 al 8 de marzo en la isla de Gran Canaria y que reunirá a los mejores atletas de esta disciplina deportiva. Junto a ellos, corredores y corredoras procedentes de más de 50 países que se unirán a los más de 2.700 participantes nacionales, de los cuales 1.700 son residentes canarios.

Entre los países más representados están Reino Unido, con más de 260 inscritos; Francia con más de 250; y Alemania con más de 180. Le siguen países como Italia, Polonia o Bélgica. Pero la Transgrancanaria va más allá del Viejo Continente y contará con la presencia de atletas llegados desde Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, China, Japón, India, Nueva Zelanda o Indonesia, entre muchos otros.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Teror, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.