Los ‘top 30’ mundiales de pádel debutan en Las Canteras

El FIP Gold Gran Canaria, el torneo internacional de pádel perteneciente al Cupra FIP Tour que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, inaugura este viernes el cuadro principal después de cerrarse la fase previa en la que se repartían ocho plazas, cuatro en la categoría masculina y otras tantas en la femenina, para entrar en la fase definitiva de la competición, que se cierra el domingo.

La cita tiene lugar en la plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot (Plaza Churruca), en plena avenida de Las Canteras, con la participación de jugadores y jugadoras del top 30 mundial –entrada gratuita–.

Estos entran ya en acción con la celebración de las dos primeras rondas del cuadro principal. El torneo ofrece la posibilidad de ver en acción a José Antonio Diestro, número 28 del mundo, y Guillermo Collado, que ocupa el puesto 63 del ranking, o el grancanario Diego Gil, siete veces campeón de Canarias y subcampeón de España, y Javier Ruiz, campeón de España de la categoría absoluta.

También participa la local Raquel Eugenio, número 39 del ranking mundialista, campeona de Europa con la selección española, subcampeona de España y campeona de Canarias en la categoría de menores, y Jimena Velasco, subcampeona de España junior y número 34 del mundo.

Entre los encuentros de la fase previa, destacar la victoria de la pareja femenina favorita de este cuadro inicial, Lucía Dionisio-Jimena Díaz, que vencía 6-1 y 6-0 a la dupla Garrido-Martorell. Resaltar el triunfó del dúo Marcel Font-Jairo Guerrero. También clasificaron Ainhoa Corrales y Elvira Camacho, Helena Rousselet y María Buendía, y la pareja local Borja Trujillo-Miguel Morales.