Arturo Iglesias y el CV Guaguas separan sus caminos

El Club Voleibol Guaguas y el colocador puertorriqueño Arturo Iglesias han alcanzado un acuerdo para rescindir el contrato que vinculaba a ambas partes desde el pasado mes de mayo. Esta salida se produce justo cuando estaba previsto que el ex del Maccabi Tel Aviv se incorporase a la disciplina amarilla este mismo domingo, pero una conversación entre el propio jugador y la entidad ha terminado por detener su aterrizaje.

La razón de esta rescisión reside en que Iglesias ha recaído de una vieja lesión en los músculos que unen el abdomen con la cintura que le va a mantener alejado de las pistas en torno a dos o tres meses. El jugador contactó con el club para informarles de esta situación y, de ese modo, se ha decidido dar por terminada la relación contractual que les unía. Aun así, el conjunto presidido por Juan Ruiz deja las puertas abiertas para volver a unir sus caminos con el del caribeño.

En su comunicado oficial, el Guaguas también agradece a Arturo Iglesias su honestidad y profesionalidad, deseándole una pronta y completa recuperación.

Un sustituto llegará pronto

La idea que tiene el Club Voleibol Guaguas en este momento es acometer otra incorporación para completar su plantilla. La principal razón es que la competición apremia y Sergio Camarero necesita una pieza que pueda competir con Io de Amo en esa posición de colocador. El club ya está en pleno rastreo del mercado y se espera que el nuevo fichaje se haga oficial a finales de esta misma semana o, como mucho, a principios de la próxima.