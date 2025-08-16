El CV Guaguas firma al colocador búlgaro Dobromir Dimitrov

En la mañana de este sábado, el CV Guaguas ha alcanzado un acuerdo con el colocador búlgaro Dobromir Dimitrov, de 34 años y 1,98 metros de altura. El jugador procede del Burgas, club de Bulgaria, y se convertirá en el cuarto fichaje del equipo para la temporada. Dimitrov se pondrá a disposición del cuerpo técnico este mismo lunes.

Se trata de un veterano con amplia trayectoria europea. Internacional con la selección búlgara, formó parte del equipo que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ha militado en varios clubes de élite, incluyendo Perugia (Italia), Pazardzhik (Bulgaria), București (Rumanía) y Burgas, su equipo más reciente. En competición continental ha aportado su experiencia en la Champions League y el Challenge Cup.

Con este fichaje, el CV Guaguas refuerza una posición clave en el campo. La experiencia y solvencia de Dimitrov en la dirección del juego aportarán solidez al equipo, además de dar descanso a Io De Amo. Su llegada representa un paso firme del club para consolidar el proyecto deportivo y apostar por los éxitos la próxima temporada.

El Club Voleibol Guaguas da formalmente la bienvenida al jugador y anuncia que está todo dispuesto para su incorporación inmediata este lunes. La entidad espera que su adaptación sea rápida, al tiempo que expresa su confianza en que su presencia en la pista será decisiva.