El CV Guaguas firma al colocador búlgaro Dobromir Dimitrov
El internacional, con experiencia olímpica y en grandes ligas europeas, se convierte en el cuarto fichaje del equipo. Se unirá este lunes a la disciplina
En la mañana de este sábado, el CV Guaguas ha alcanzado un acuerdo con el colocador búlgaro Dobromir Dimitrov, de 34 años y 1,98 metros de altura. El jugador procede del Burgas, club de Bulgaria, y se convertirá en el cuarto fichaje del equipo para la temporada. Dimitrov se pondrá a disposición del cuerpo técnico este mismo lunes.
Se trata de un veterano con amplia trayectoria europea. Internacional con la selección búlgara, formó parte del equipo que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ha militado en varios clubes de élite, incluyendo Perugia (Italia), Pazardzhik (Bulgaria), București (Rumanía) y Burgas, su equipo más reciente. En competición continental ha aportado su experiencia en la Champions League y el Challenge Cup.
Con este fichaje, el CV Guaguas refuerza una posición clave en el campo. La experiencia y solvencia de Dimitrov en la dirección del juego aportarán solidez al equipo, además de dar descanso a Io De Amo. Su llegada representa un paso firme del club para consolidar el proyecto deportivo y apostar por los éxitos la próxima temporada.
El Club Voleibol Guaguas da formalmente la bienvenida al jugador y anuncia que está todo dispuesto para su incorporación inmediata este lunes. La entidad espera que su adaptación sea rápida, al tiempo que expresa su confianza en que su presencia en la pista será decisiva.
- Nueva imprudencia medioambiental: interceptan una caravana de coches en la Reserva de Inagua pese a la prohibición
- Malas noticias para los pisos de alquiler: esta es la multa que te puede poner Hacienda
- Lluvia de premios en Las Palmas: la Lotería Nacional y La Primitiva reparten suerte
- Una tormenta baña al sur de Gran Canaria en una jornada de intensa calima
- La expansión de la culebra californiana por Gran Canaria propicia las plagas de chinches
- McBurnie, de tardar cuatro meses en marcar con la UD Las Palmas, a hacerlo en tres días con el Hull
- Esto es lo que ocurrirá este fin de semana cuando Gran Canaria se llene de música, paella y espuma
- Drama en el ‘Charco de la Muerte’: cuatro bañistas al borde de morir ahogados