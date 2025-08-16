Eugenio, la cara en Las Canteras; y Gil, la cruz

El torneo internacional de pádel FIP Gold Gran Canaria 2025, que reparte 50.000 euros en premios y hasta 150 puntos para cada ganador de cara al ranking del Cupra FIP Tour, ya tiene definidos sus cuartos de final, que se disputan hoy entre el Club La Calzada y la pista central instalada en la plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot (Plaza Churruca), en la avenida de Las Canteras, que por la tarde acoge las semifinales.

Entre ambos escenarios y se disputaban ayer casi medio centenar de encuentros. En la categoría femenina las favoritas no decepcionaban en dieciseisavos de final. Destacadas las victorias de las favoritas, Jessica Castelló y Lorena Rufo, que vencían por 6-2 y 6-0 al dúo Rousselet-Buendía.

Tampoco falló la dupla cabeza de serie número dos, integrada por la grancanaria Raquel Eugenio y Jimena Velasco, que se deshizo de la formación Albuquerque-Hechenberger por un doble 6-2. Muy disputado el encuentro que daba el pase a octavos a las canarias Paula Hoyos y Hommy Falcón (7-5, 4-6 y 6-1) ante la pareja ruso-japonesa Tokumoto-Vasileva. También intenso fue el duelo de la local Ainhoa Navarro y su pareja María Martínez, que se imponían a Corrales-Camacho.

La sorpresa de la mañana llegaba en la categoría masculina con la victoria de la pareja catalana formada por Ferran Insa y Albert Roglan frente a los cabezas de serie Ignacio Sager y Mario Ortega por 6-3 y 6-4. También caía otra pareja favorita, la del grancanario Diego Gil y el granadino Javier Ruiz –favoritos número tres–, ante los franceses Benjamin Tison y Timeo Fonteny por 2-6, 6-3 y 6-4 para los franceses. Muy dura también la disputa que otorgaba el pase a octavos al tinerfeño Marcos Córdoba y el argentino Ramiro Pereyra frente al equipo Icardo-Casanova.

Ayer por la tarde se disputaban los octavos. En féminas, Castelló-Rufo sellaban el pase a cuartos,. Lo mismo que el dúo conformado por la malagueña Alba Pérez y la italiana Lorena Vano, que dejaban fuera a la grancanaria Ainhoa Navarro y la argentina María Martínez.

Espectacular el juego de la local Raquel Eugenio y la segoviana Jimena Velasco, que se hacían con el triunfo ante Fernandes-Dubins. La canaria Teresa Navarro y la argentina Martina Fassio también pasaban, al igual que Águeda Pérez-Marta Borrero, Letizia Manquillo-Laura Luján, Mónica Gómez-Carolina Navarro y Anna Ortiz-Giulia dal Pozzo.