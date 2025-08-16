El Rocasa bate al Boden Hand y se proclama campeón del IV Torneo Gran Canaria Isla Europea del Deporte de balonmano

El Pabellón Insular Antonio Moreno dio por cerrado el IV Torneo Internacional Gran Canaria Isla Europea del Deporte, donde el Rocasa Gran Canaria se proclamó campeón tras imponerse en la última jornada al Boden Handboll sueco por 21-19 en un partido bastante igualado. El conjunto dirigido por Carlos Herrera sumó así su segundo trofeo de la pretemporada, confirmando las buenas sensaciones previas al inminente inicio de la Liga Guerreras Iberdrola el sábado 30 de agosto ante el KH-7 Balonmano Granollers.

El encuentro decisivo frente al cuadro nórdico comenzó con un ritmo intenso y con alternativas en el marcador. El Boden aprovechó los errores iniciales del Rocasa para adelantarse en los primeros compases, pero la reacción local no se hizo esperar. Bajo la dirección táctica de Carlos Herrera y con una Silvia Navarro providencial bajo palos, las teldenses lograron remontar antes del descanso y encaminar un partido que acabarían resolviendo en la segunda mitad gracias a su solidez defensiva.

La jornada final del torneo también dejó un vibrante duelo entre el Zonzamas Pluscar Lanzarote y el Conservas Orbe Zendal Porriño, resuelto en los últimos segundos a favor del equipo lanzaroteño. La portera Valentina Menucci, clave con sus intervenciones, fue reconocida como MVP del encuentro, en un choque que reflejó la igualdad del certamen.

En el balance global del torneo, el Rocasa Gran Canaria finalizó en primera posición, seguido por el Zonzamas Pluscar Lanzarote, mientras que el Porriño ocupó la tercera plaza y el Boden Handboll completó la clasificación.

La Copa de Canarias, última parada de la pretemporada

Con este triunfo, el Rocasa afronta con confianza su próximo reto inmediato: la Copa de Canarias, que se disputará en Lanzarote los días jueves 21 y viernes 22 de agosto frente al San José Obrero y el propio Zonzamas Pluscar Lanzarote. Una última prueba exigente antes del arranque oficial del curso, donde el club grancanario aspira a competir al máximo nivel y recuperar un puesto que lo devuelva a las competiciones europeas.