El Rocasa se impone al Zonzamas CarPlus Lanzarote para acariciar el título del IV Torneo Internacional Gran Canaria Isla Europea del Deporte

El Rocasa Gran Canaria se hizo con el triunfo en el trepidante segundo acto del IV Torneo Internacional Gran Canaria Isla Europea del Deporte, tras superar en un vibrante derbi canario al Zonzamas CarPlus Lanzarote (21-17).

De esta manera, el equipo de Las Remudas se postula como el gran favorito para conquistar, por cuarto año consecutivo, el clásico del verano, con un pleno de triunfos en su casillero, mientras que el cuadro lanzaroteño acumula una victoria y una derrota.

El partido empezó con más imprecisiones de la cuenta. Hasta cuatro minutos y medio tardó en llegar el primer gol, lo convirtió María Zaldúa para el anfitrión.

Las defensas se imponían a los ataques, antes de que el Rocasa Gran Canaria pisara el acelerador para poner tierra de por medio (4-1). Acto seguido, la inspiración de "Mavi" y Martina Lang servía para lograr la máxima renta (10-6), rozando el minuto 20 de partido.

Claro que el equipo conejero no se iba a rendir fácilmente y, a través de la ex de Bera Bera, la francesa Marie Louis, redujo la distancia con dos grandes goles (10-6).

Un gol de Lang y otro de Ana Medina dejaron el marcador al descanso en un más cinco para las locales (12-7).

La reanudación comenzó con más errores que aciertos, pero siempre con el equipo grancanario controlando el juego.

Así, dos goles de penalti de Sunholm y otro de la argentina, Martina Lang, abrían una brecha casi definitiva (18-11) en el minuto 17.

Con el triunfo encarrilado, volvió a aparecer Silvia Navarro para poner en pie al público con dos sobresalientes paradas.

En los últimos minutos, el Rocasa Gran Canaria y el Zonzamas Lanzarote cruzaron golpes antes de que Daniela García cerrara el envite con un ajustado lanzamiento (21-17).

El trofeo de mejor jugadora del encuentro fue a parar a las manos de la "leyenda", Silvia Navarro, quien volvió a cuajar otra actuación notable.

BM Porriño somete al equipo sueco

Por su parte, el conjunto gallego del Conservas Orbe Zendal BM Porriño sumó su primera victoria a costa de un Boden Handball que se queda sin opciones matemáticas de conquistar el torneo al encajar su segunda derrota consecutiva.

A pesar de que la igualdad fue la tónica dominante hasta el descanso (12-12), en la segunda mitad se desmelenó el BM Porriño para apuntarse una cómoda victoria (29-22).

La moañesa Aitana Santomé fue elegida la mejor jugadora de un partido que deja al BM Porriño con un balance de una victoria y una derrota.

Jornada decisiva

La tercera y definitiva jornada comenzará mañana a las 10:00 horas con el cara a cara entre el BM Porriño y el Zonzamas CarPlus Lanzarote, mientras que el segundo compromiso del día, y último del torneo, enfrentará al Rocasa Gran Canaria y al Boden Handball (12:00 h) con el título en juego.

Mención especial merecen los tres árbitros de categoría nacional que están realizando una labor impecable: Nandi Espino, José Manuel Iniesta y Tania Rodríguez.

La cita con el balonmano de alto nivel está brindando un gran espectáculo en la pista y en las gradas con un público entregado a cuatro equipos que se están empleando al máximo.

La ambientación musical, la presencia de un "speaker" y la entrega de numerosos regalos de la empresa Rocasa a los aficionados completan la fiesta del deporte en el municipio grancanario de Telde.

El IV Torneo Internacional Gran Canaria Isla Europea del Deporte está organizado por el Club Balonmano Remudas y la Federación Canaria de Balonmano, está patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Telde, la Real Federación Española de Balonmano, la Federación Insular de Balonmano de Gran Canaria, Hospitales Universitarios San Roque y Rafael Alonso.