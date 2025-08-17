Alejandro Mayor y Yasmina Castro revalidan su título en la décima edición de la Famara Total

La décima edición de la Famara Total vivió este sábado su jornada grande con la disputa de las cuatro modalidades de carrera, en un ambiente vibrante que combinó intensidad competitiva y celebración popular. El evento volvió a consolidarse como una cita imprescindible en el calendario del trail canario, reuniendo a más de 1.300 participantes durante tres jornadas en un entorno único donde se fusionaron deporte, naturaleza y diversión.

Los grandes protagonistas del día fueron los vencedores de la modalidad reina de 45 kilómetros, Alejandro Mayor y Yasmina Castro, que repitieron triunfo en la prueba y confirmaron su dominio en Famara.

La jornada arrancó a las 07:00 horas con la salida de la distancia de 45 km, reservada a los corredores más experimentados. Con más de 70 inscritos, la carrera cumplió con los pronósticos y no hubo sorpresas en el desenlace. Alejandro Mayor cruzó primero la meta con un tiempo de 4:23:51, seguido por Misael León (4:34:38) y Rubén Rodríguez (4:37:09). En la categoría femenina, la victoria fue para Yasmina Castro (5:02:02), que se impuso a Ruth Brito (5:46:00) y a Elena Valiente (5:56:29).

Al finalizar, Mayor reconoció que no había tenido las mejores sensaciones tras competir y ganar en la Vertical Nocturna, aunque el entrenamiento acumulado le permitió rendir al máximo: “El volumen de trabajo se nota, al final lo di todo para llegar a meta. La organización se supera cada año, tienen un evento envidiable y siempre que pueda volveré”. Por su parte, Castro destacó que corrió por sensaciones desde el inicio: “Sabía que tenía que apretar y ha salido bien. Gran carrera y gran organización, mi enhorabuena. Espero estar aquí también el próximo año”.

A las 08:00 horas se dio la salida de los 25 km, una distancia exigente que volvió a tener como gran protagonista a Yoel de Paz, vencedor por segundo año consecutivo con un registro de 1:53:02. El podio masculino lo completaron José Antonio Hernández (1:59:31) y Sergio Machín (2:04:05). En féminas, la ganadora fue Lorena Padrón (2:29:40), seguida de Anya Lamprecht (2:35:16) y Sandra Ortiz (2:46:18).

A media mañana, a las 09:15 horas, llegó el turno de los 15 km, una modalidad rompepiernas sin apenas tramos llanos. El triunfo fue para Edwin Camacho (1:16:41), mientras que en féminas se impuso Estela Guerra (1:32:26). Finalmente, la modalidad más corta de 7,5 km, compartida entre corredores y senderistas, coronó a Tinguaro Quintero (32:31) y a María José Pina (43:23).

La entrega de trofeos estuvo arropada por autoridades locales como la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque y el concejal de Deportes de Teguise, Alejandro Ramírez, quienes destacaron la importancia del evento tanto por su valor deportivo como por su impacto social y turístico.

La música puso el broche de oro a tres intensas jornadas con las actuaciones de Café con Leche y Los Lola, que animaron a participantes y público en la Caleta de Famara.

La Famara Total 2025 está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Teguise, con el respaldo del Cabildo de Lanzarote, Lanzarote Sports Destination, los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACTs) y el Gobierno de Canarias.