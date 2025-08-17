Espectacular accidente en el RallySprint de Antigua deja un piloto herido y su coche destrozado en Fuerteventura

Lo que prometía ser una jornada de adrenalina y emoción automovilística en Fuerteventura estuvo a punto de convertirse en tragedia. Durante la celebración del RallySprint de Antigua, la tercera cita del Campeonato Provincial de Las Palmas, un Hyundai i20R5 con dorsal número 1 protagonizó un accidente impactante que dejó a todos los espectadores en vilo.

El vehículo, pilotado por el lanzaroteño Víctor Antonio Afonso, perdió el control tras un salto espectacular en uno de los tramos más exigentes del recorrido: la conexión entre La Corte y Los Valles, que se recorría en ambos sentidos. Tras aterrizar con fuerza sobre el eje delantero, el coche volcó violentamente, arrastrando consigo el susto y la preocupación del público.

Escenas de tensión en el tramo

En cuestión de segundos, la tensión se apoderó del ambiente. La rueda delantera derecha salió despedida y el vehículo quedó completamente fuera de la calzada, visiblemente dañado. A pesar del estado del coche, el copiloto, Jonay Fragiel, pudo salir por su propio pie y no sufrió heridas.

El piloto, en cambio, fue atendido rápidamente por los servicios de emergencia y trasladado en ambulancia al Hospital Virgen de la Peña, donde ingresó con un traumatismo en las costillas. Su estado fue calificado como moderado, aunque se encuentra fuera de peligro.

La prueba, organizada por los clubes majoreros Tibiabín, Betan, Fuertemotor y Adael, congregó a 28 equipos en una jornada donde la emoción no faltó. Desde el polideportivo de Valles de Ortega, los participantes se enfrentaron a uno de los tramos más técnicos de la temporada, que combina velocidad, curvas cerradas y cambios de rasante.