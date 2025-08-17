Los números uno se imponen en Las Canteras y plata para la grancanaria Raquel Eugenio el FIP Gold de pádel

El FIP Gold Gran Canaria 2025 llegó a su final coronando a sus campeones, Jessica Castelló y Lorena Rufo en categoría femenina y José Jiménez y Maxi Sánchez en categoría masculina vencían en sendas emocionantes finales ante las gradas de la pista central de Las Palmas de Gran Canaria. Además, la grancanaria Raquel Eugenio acabó subcampeona junto a su compañera Jimena Velasco tras un fantástico torneo.

La jornada se inauguraba con la final femenina, que iba a enfrentar a la pareja formada por la alicantina Jessica Castelló, número 16 del ranking mundial, y la cacereña Lorena Rufo, puesto 24 en el ranking, contra el dúo que conformaban la grancanaria Raquel Eugenio, 41 del mundo, la gran promesa del pádel canario, y la segoviana Jimena Velasco, puesto número 34.

El arranque del encuentro se decantó claramente a favor de las números uno, Castelló y Rufo, más sólidas y confiadas, enganchaban boleas y dejadas que les valían los tres primeros juegos del set. Lejos de achantarse, sus rivales subían el ritmo. Asistía el público a jugadas certeras como un revés a dos manos de Eugenio y salvadas de Velasco que llevaban a la pareja a remontar hasta el 4-3. Pero las favoritas seguían imparables y aprovechando errores de sus contrincantes se hacían con el primer set 6-3.

Comienza la segunda manga con idéntico resultado, 3-0 para las favoritas, aunque en esta ocasión les costaba hasta dos puntos de oro. Raquel Eugenio y Jimena Velasco no parecían encontrar su juego y, a pesar de que no dieron ni un punto por perdido, Jessica Castelló y Lorena Rufo se proclamaban campeonas del FIP Gold Gran Canaria 2025 por 6-3 y 6-2.

José Jiménez y Maxi Sánchez, dominan en el cuadro masculino

En la final masculina se midieron dos parejas que no dejaron de superar obstáculos, dejando atrás al top 4 del torneo. De un lado, los catalanes Anton Sans, número 87 del mundo y Marc Quilez, número 78. Del otro, el granadino José Jiménez, 43 del ranking mundial, y el argentino Maxi Sánchez, puesto 30. El nivel de los cuatro palistas fue muy alto, conectando golpes potentes, winers y aplicando un ritmo frenético de juego. Simultaneándose en el marcador, el encuentro llegaba al 5-4, pero la balanza se decantaba a favor de los catalanes: 6-4.

Las fuerzas se equilibraron en la segunda parte con pegadas y salidas de bola. Tras el empate a dos, Jiménez-Sánchez se anotaban hasta dos juegos consecutivos en blanco para sus rivales, que se apresuraban a apretar para acortar distancias. Aun así, el set estaba sentenciado y la pareja hispano-argentina ganaba por 6-3.

Enormes la pareja de José Jiménez y Maxi Sánchez, crecidos tras su victoria en el segundo set, inauguraban el tercero con tres juegos en blanco para sus adversarios. Más disputadas fueron las siguientes jugadas, con hasta tres emocionantes puntos de oro que no cambiaban el ritmo del partido, marcado por un Jiménez certero y unas pegadas de infarto de su compañero Maxi. José Jiménez y Maxi Sánchez se convertían así en los ganadores del FIP Gold Gran Canaria 2025 por un emocionante 4-6, 6-3 y 6-1.