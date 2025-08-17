Pádel / FIP Gold Gran Canaria

Raquel Eugenio, ante la ocasión de festejar en casa

La grancanaria y su compañera Jimena Velasco, segundas favoritas, se miden hoy en la final a las cabezas de serie número uno, Jessica Castelló y Lorena Rufo

La grancanaria Raquel Eugenio –derecha– observa a su compañera conectar una bola, ayer en la cancha instalada en Las Canteras.

La grancanaria Raquel Eugenio –derecha– observa a su compañera conectar una bola, ayer en la cancha instalada en Las Canteras. / LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

La pista instalada en la plaza de Churruca, en la avenida de Las Canteras, se engalana hoy para proclamar por todo lo alto a las parejas campeonas del torneo de pádel FIP Gold Gran Canaria. Se prevé una jornada muy emocionante, visto lo visto ayer en los cuartos y en las semifinales. A partir de las 10.00 horas arrancan los encuentros definitivos. En el duelo por la corona femenina, el público local tiene a una de sus representantes en liza. Nos referimos a la pareja integrada por la grancanaria Raquel Eugenio y Jimena Velasco, favoritas número dos del torneo.

Tienen en frente a un hueso muy duro de roer, la favoritas número uno de la competición, Jessica Castelló y Lorena Rufo. En el cuadro masculino, José Jiménez y Maxi Sánchez luchan ante Anton Sans y Marc Quílez por el entorchado.

La jornada sabatina arrancaba con los cuartos. Jessica Castelló y Lorena Rufo imponían su superioridad ante Mónica Gómez y Carolina Navarro. Por su parte, Raquel Eugenio y Jimena Velasco hacían lo propio ante la dupla Pérez-Vano. No hubo suerte para la otra jugadora local del cuadro, Teresa Navarro, que caía junto a la argentina Martina Fassio frente a Letizia Manquillo y Laura Luján. Águeda Pérez y Marta Borrero completaban las semis.

En la categoría masculina, los baleares Adrián Marques y Marc Sintes sellaban su billete a semifinales al vencer a la pareja revelación del torneo, los franceses Tison-Fonteny, procedentes de la fase previa. El granadino José Jiménez y el argentino Maxi Sánchez también seguían adelante tras dejar en la cuneta a los catalanes Insa-Roglan, responsables de dejar fuera del torneo a los número uno del cuadro. Los argentinos Miguel Lamperti y Juan Ignacio Pascual protagonizaban la victoria más reñida de cuartos ante los segundos cabezas de serie, los italianos Perino-Domínguez. Además, superaban la antepenúltima ronda los catalanes Anton Sans y Marc Quílez.

Llegaba el momento de las semifinales femeninas. En la primera, Jessica Castelló y Lorena Rufo vencían a la dupla Letizia Manquillo-Laura Luján. Las gradas de la pista de la plaza de Churruca estaban a rebosar para disfrutar de la única grancanaria invicta en el torneo, Raquel Eugenio, y de su pareja, Jimena Velasco. Tras un vibrante duelo, eliminaban a la madrileña Águeda Pérez y la sevillana Marta Borrero.

En las semis masculinas, el granadino José Jiménez y el argentino Maxi Sánchez derrotaban a los baleares Adrián Marques y Marc Sintes. En el último encuentro del día los catalanes Anton Sans y Marc Quílez conseguían el billete para la final después de dar cuenta de la pareja argentina Miguel Lamperti y Juan Ignacio de Pascual.

