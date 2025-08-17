Raquel Eugenio, ante la ocasión de festejar en casa

La pista instalada en la plaza de Churruca, en la avenida de Las Canteras, se engalana hoy para proclamar por todo lo alto a las parejas campeonas del torneo de pádel FIP Gold Gran Canaria. Se prevé una jornada muy emocionante, visto lo visto ayer en los cuartos y en las semifinales. A partir de las 10.00 horas arrancan los encuentros definitivos. En el duelo por la corona femenina, el público local tiene a una de sus representantes en liza. Nos referimos a la pareja integrada por la grancanaria Raquel Eugenio y Jimena Velasco, favoritas número dos del torneo.

Tienen en frente a un hueso muy duro de roer, la favoritas número uno de la competición, Jessica Castelló y Lorena Rufo. En el cuadro masculino, José Jiménez y Maxi Sánchez luchan ante Anton Sans y Marc Quílez por el entorchado.

La jornada sabatina arrancaba con los cuartos. Jessica Castelló y Lorena Rufo imponían su superioridad ante Mónica Gómez y Carolina Navarro. Por su parte, Raquel Eugenio y Jimena Velasco hacían lo propio ante la dupla Pérez-Vano. No hubo suerte para la otra jugadora local del cuadro, Teresa Navarro, que caía junto a la argentina Martina Fassio frente a Letizia Manquillo y Laura Luján. Águeda Pérez y Marta Borrero completaban las semis.

En la categoría masculina, los baleares Adrián Marques y Marc Sintes sellaban su billete a semifinales al vencer a la pareja revelación del torneo, los franceses Tison-Fonteny, procedentes de la fase previa. El granadino José Jiménez y el argentino Maxi Sánchez también seguían adelante tras dejar en la cuneta a los catalanes Insa-Roglan, responsables de dejar fuera del torneo a los número uno del cuadro. Los argentinos Miguel Lamperti y Juan Ignacio Pascual protagonizaban la victoria más reñida de cuartos ante los segundos cabezas de serie, los italianos Perino-Domínguez. Además, superaban la antepenúltima ronda los catalanes Anton Sans y Marc Quílez.

Llegaba el momento de las semifinales femeninas. En la primera, Jessica Castelló y Lorena Rufo vencían a la dupla Letizia Manquillo-Laura Luján. Las gradas de la pista de la plaza de Churruca estaban a rebosar para disfrutar de la única grancanaria invicta en el torneo, Raquel Eugenio, y de su pareja, Jimena Velasco. Tras un vibrante duelo, eliminaban a la madrileña Águeda Pérez y la sevillana Marta Borrero.

En las semis masculinas, el granadino José Jiménez y el argentino Maxi Sánchez derrotaban a los baleares Adrián Marques y Marc Sintes. En el último encuentro del día los catalanes Anton Sans y Marc Quílez conseguían el billete para la final después de dar cuenta de la pareja argentina Miguel Lamperti y Juan Ignacio de Pascual.