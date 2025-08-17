La tenista grancanaria Gabriela Paun, campeona de España júnior
La jugadora isleña, de 16 años, se impone en la final a la valenciana Juliana Giaccio en el CT Chamartín de Madrid
El tenis canario celebra un logro histórico: Gabriela Paun, con apenas 16 años (cumplirá 17 el próximo en noviembre) y nacida en 2008, se ha proclamado campeona de España júnior tras imponerse en la final a la valenciana Juliana Giaccio por 6-4, 1-6, 6-4, en un emocionante encuentro disputado en las pistas del Club de Tenis Chamartín de Madrid.
La joven jugadora grancanaria mostró carácter y madurez competitiva en una final vibrante, en la que supo rehacerse después de ceder el segundo set. En la manga decisiva, Paun mantuvo la calma en los momentos de máxima tensión, remontando un marcador adverso cuando iba perdiendo 4-2, logrando sobreponerse para cerrar el triunfo, conquistando así el título nacional Sub-18.
Un camino impecable hasta la gloria. En primera ronda venció a Alexia Paula (6-3 y 6-2); en la segunda eliminó a Adriana Coltorti (6-2 y 6-1); en octavos superó a Isabel Ingrid (7-5, 4-6 y 6-1); en cuartos doblegó a Carlota Luján (6-0, 4-6 y 6-2); en semifinales derrotó a Lorena Solar (7-5 y 6-2); y en la final se imponía a la ya mencionada Juliana Giaccio (6-4, 1-6 y 6-4).
De promesa a realidad
Paun, que accedió al cuadro final procedente de la fase clasificatoria, ha firmado un torneo extraordinario, demostrando un tenis sólido, valiente y consistente en los momentos clave. Este título completa un palmarés nacional brillante, ya que Gabriela fue subcampeona de España infantil en 2022, subcampeona de España cadete en 2024 y ahora, en 2025, se corona como campeona de España júnior.
El presidente de la Federación Canaria se mostraba exultante: “Es un día histórico para el tenis canario. Gabriela ha demostrado un nivel extraordinario y una capacidad de lucha encomiable. Ya fue subcampeona de España infantil y cadete, y ahora completa su camino proclamándose campeona júnior con tan solo 16 años. Nos sentimos muy orgullosos de ella y estamos seguros de que este es solo el comienzo de una trayectoria brillante”.
Con este resultado, Gabriela Paun se sitúa oficialmente entre las grandes promesas del tenis español y coloca el nombre de Canarias en lo más alto del panorama nacional.
