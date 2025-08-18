Bombazo en el mercado de fichajes de la Liga Iberdrola de voleibol: El Heidelberg Volkswagen pone el broche de oro a su plantel con la repatriación de Bea Novoa

El Heideberg Volkswagen vuelve a dinamitar el mercado de fichajes para cerrar el plantel con el que defenderá la corona de campeón de la Liga Iberdrola conquistada la temporada pasada y con el que se estrenará en el vigente curso en la fase previa de la exigente Champions League.

La dirección deportiva colegial, con Mimi Peláez a la cabeza, ha puesto el broche de oro a la plantilla del curso 2025-26 con la repatriación de una de las mejores receptoras de Sudamérica y una vieja conocida de la Isla, como es la capitana de la selección chilena, Bea Novoa, que vivirá una tercera etapa en Gran Canaria tras defender los colores del Sayre y del Olímpico.

Formada en su Chile natal en las filas del Club Providencia, su primera experiencia en el extranjero se produjo en Argentina, de la mano de Gigantes del Sur, antes de regresar a su país para defender los colores del Club Deportivo Murano.

Su primera experiencia en España llegó en el curso 2019-20, de la mano del CVB Barça, donde vivió una temporada antes de probar fortuna en la potente liga peruana con el Deportivo Alianza, antes de regresar a España para jugar su segunda campaña con las culés. Ese mismo curso retornó a su Chile natal para jugar en el CD Boston College Voleibol, antes de recalar por primera vez en la Isla, para convertirse en una de las mejores receptoras de la Liga Iberdrola, de la mano del CV Sayre CC La Ballena.

Póquer histórico con el Olímpico

Su brillante campaña en el Sayre le sirvió para llamar la atención del poderoso Olímpico, quien no dudó en firmarla para completar un trío de receptoras de auténtico escándalo junto a la capitana de las amarillas, Saray Manzano y a Sulián Matienzo, con quien se reencontrará este año en el Miguel Solaesa defendiendo los colores del Heidelberg.

Tras lograr con las amarillas un póquer histórico -Liga Iberdrola, Copa de la Reina, Supercopa de España y Copa Ibérica- la chilena abandonaba la disciplina del equipo grancanario para buscar más minutos en la vecina Francia, en las filas del Pays d'Aix Venelles, club del que el Heidelberg la repatria para completar un tridente demoledor en la recepción junto a Sulián Matienzo y Ana Escamilla.

En su palmarés cuenta además de los cuatro títulos conquistados por el Olímpico, con una liga chilena, un tercer puesto en la liga francesa y un tercer puesto en la Copa de Francia. A nivel de selecciones logró el bronce en los South American Games y en el South American Championship U17.

Una de las mejores receptoras de Sudamérica

A nivel individual cuenta con los galardones de mejor receptora de la Copa América 2025, mejor anotadora de los Pan American Games 2023, mejor anotadora del Campeonato Sudamericano de clubes 2022-23, mejor atacante del Campeonato Sudamericano de clubes 2022-23 y la mejor atacante de zona 4 del South American Championship U17 2015.

A sus 24 años regresa a la Isla para aportar su capacidad anotadora, su carácter extrovertido dentro y fuera de la pista y su ADN ganador, para competir por minutos en el actual campeón liguero, en un nuevo y apasionante reto en su carrera profesional.

Con su fichaje el Heidelberg Volkswagen cuenta con 12 jugadoras profesionales, entre las que se encuentran las colocadoras Mireia Guilabert y Patricia Aranda; la opuesta neerlandesa Anténe Van der Meer; las receptoras Martina Bednarek, Sofía Tummino, Ana Escamilla, Sulian Matienzo y la propia Bea Novoa; las centrales Lola Hernández, Blanca Martínez y la norteamericana Cara McKenzie y la líbero Claudia Figueroa.

