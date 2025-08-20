La Family Trail de The North Face Transgrancanaria 2026: una aventura familiar en el corazón de Gran Canaria

La 27ª edición de The North Face Transgrancanaria tendrá lugar del 4 al 8 de marzo, y contará con ocho modalidades adaptadas a todo tipo de corredores y corredoras. Una de las carreras más especiales será la Family Trail, una prueba diseñada para que las familias compartan una experiencia única haciendo deporte al aire libre. La carrera se celebrará en el municipio de Teror con salida y meta frente a la basílica de la Villa Mariana.

Una carrera pensada para todos los integrantes de la familia

La Family Trail representa la oportunidad para que los más pequeños puedan divertirse en la montaña junto a sus familiares. Con un recorrido de 5 kilómetros, esta modalidad está perfectamente adaptada para que familias puedan disfrutar del trail running en un entorno idílico para la práctica deportiva y la convivencia.

La prueba, que tendrá lugar el sábado 7 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, compartirá recorrido con la renovada Short (antes conocida como Youth), lo que añade un ambiente festivo y familiar al evento. Además, esta experiencia permite fomentar en los más pequeños importantes valores como la superación personal y el respeto por la naturaleza, convirtiendo cada paso del recorrido en una lección de vida compartida en familia.

La organización de la carrera otorga un descuento especial a las familias residentes en Canarias para vivir en primera persona esta celebración del deporte familiar en un entorno incomparable. Las inscripciones siguen abiertas y se pueden realizar a través del enlace https://www.rockthesport.com/es/evento/family-trail-transgrancanaria-2026. Asimismo toda la información del evento se encuentra en la página web oficial www.transgrancanaria.net.

Gran Canaria, epicentro mundial del Trail running

The North Face Transgrancanaria 2026 ya suma más de 4.800 atletas confirmados, demostrando el tirón internacional de una carrera que traspasa fronteras. Con los dorsales agotados para la Marathon y Promo, el resto de modalidades cuentan con altos porcentajes de inscripción. Hasta la fecha hay participantes inscritos de 67 nacionalidades distintas, destacando casi 300 atletas de Francia o Reino Unido, aunque el evento también atrae deportistas de todos los continentes, con corredores provenientes de países como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, China, Japón, India, Nueva Zelanda o Indonesia.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Teror, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.