El Grupo Rafael Afonso San Roque arranca su tercer proyecto consecutivo en la élite

El Grupo Rafael Afonso San Roque inicia su tercera andadura consecutiva en la Superliga Voleibol Masculina el próximo lunes 25 de agosto a las 17.00 horas, con la celebración del primer entrenamiento de pretemporada de los chicos del barrio en el Polideportivo de El Batán, el primero de la nueva era en la que Fran Carballo asumirá el mando en plaza del equipo rojinegro, en sustitución de Alberto Rodríguez.

El del técnico no será el único cambio en el plantel grancanario que presenta esta nueva temporada hasta seis caras nuevas con respecto a la anterior. La marcha de Clément Diverchy, José Pedro Pinto, Chema Giménez, Óscar Prades, Anderson Grossi y Rodrigo Gallardo este verano ha obligado a la dirección deportiva a confeccionar un equipo competitivo, incorporando al canadiense Jonathan Portelance como colocador, al argentino Jonás Ponzio -MVP de las últimas dos ligas argentinas- y el español Luís Gonzalo Díaz como opuestos; el brasileño Thiago Vanole y el español Isaac Valiño como receptores, el andaluz Fernando Fernández como central y el lucense Mario Dovale como líbero.

El club mantiene en el equipo a dos jugadores vitales como son su capitán Moisés Cezar y el receptor mexicano Mauro Isaac Fuentes, en un conjunto en el que la presencia de canteranos grancanarios estará muy presente con cuatro representantes como Pedro Erdocia, Antonio León, Nicomar Rodríguez y Alejandro Mollo, todos ellos con experiencia ya en la élite.

En el primer entrenamiento estarán todos disponibles a las órdenes de Carballo, con la excepción de Mauro Isaac Fuentes que se encuentra con la selección mexicana disputando el Panamericano y que no se podrá incorporar hasta el 3 de septiembre. Por su parte, Jonás Ponzio, por temas burocráticos retrasará su incorporación hasta el viernes 29 de agosto.

Torneos de preparación

Los chicos del barrio disputarán para afinar la maquinaria tres torneos de preparación, comenzando por el Torneo de La Gomera que jugarán del 20 al 21 de septiembre, ante el Cisneros Alter de Tenerife, el Jihostroj České Budějovice checo y el Guaguas.

Posteriormente los días 27 y 28 de septiembre se disputará con los mismos equipos en El Batán, un segundo torneo organizado por el propio Grupo Rafael Afonso San Roque.

En principio los grancanarios disputarán a principios de octubre en Tenerife un tercer torneo organizado por el Cisneros, en el que se están terminando de perfilar los equipos participantes y la fecha del mismo.