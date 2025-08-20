Kevin Mooney seguirá comandando al Molina Sports de los récords
El entrenador-jugador norteamericano de los grancanarios cumple su quinta campaña en la Isla tras liderar a los amarillos en la mejor temporada de su historia en la que no solo revalidaron su cuádruple corona -European League, Liga Élite, Copa del Rey y Supercopa de España-, sino que además lo hicieron ganando los 31 partidos oficiales que disputó
El nuevo proyecto del Molina Sport de hockey línea comienza fortaleciendo sus cimientos con la renovación de su entrenador-jugador, el norteamericano Kevin Mooney, todo un seguro de vida que ha conseguido guiar a sus hombres con maestría, especialmente en las dos últimas campañas en las que ha conquistado los cuatro títulos en juego -European League, Liga Élite, Copa del Rey y Supercopa de España-, sino que además en la última temporada batió un nuevo registro, siendo el primer equipo en lograr la victoria en los 31 encuentros oficiales que disputó sumando su participación en las cuatro competiciones.
El norteamericano cumplirá su quinta temporada consecutiva en el conjunto grancanario en el que además de ser el responsable del banquillo, bajo la supervisión del presidente Alejandro Molina, es también uno de los responsables de la eficacia realizadora del bicampeón de Europa. Con 36 goles anotados fue el segundo máximo goleador de la Liga Élite, además, con 49 pases de gol fue con diferencia el mejor asistente.
Todo es posible con Kevin Mooney en pista, un referente para sus jugadores que tienen en él un ejemplo de profesionalismo tanto dentro como fuera de la pista y que volverá a liderar a los tetracampeones en el asalto al que podría ser su tercer póquer de títulos consecutivos en la presente temporada.
- Ramírez y el fichaje imposible de McBurnie por la UD Las Palmas: 'A Oli le respetábamos el contrato y quería venir, pero deciden los agentes
- Una década y media a la espera del enlace de Almatriche a Siete Palmas
- Maricas, sanitarios y aceptados
- Bahía Mar, el paseo del olvido en la costa de Telde
- Ni La Habana ni Canarias: este rincón sabe a los dos mundos y está en Gran Canaria
- Zumba, patchwork y fotografía: algunos de los 136 talleres que ofrece la Universidad Popular a partir de septiembre
- Álvaro Recoba se enamora de la UD Las Palmas: 'Esto es muy lindo y hay que hacer historia
- Aridany Romero se pone el casco: 'La remodelación del Gran Canaria es total, vienen dos años y medio complicados como le pasó al Bernabéu