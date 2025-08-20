Kevin Mooney seguirá comandando al Molina Sports de los récords

El nuevo proyecto del Molina Sport de hockey línea comienza fortaleciendo sus cimientos con la renovación de su entrenador-jugador, el norteamericano Kevin Mooney, todo un seguro de vida que ha conseguido guiar a sus hombres con maestría, especialmente en las dos últimas campañas en las que ha conquistado los cuatro títulos en juego -European League, Liga Élite, Copa del Rey y Supercopa de España-, sino que además en la última temporada batió un nuevo registro, siendo el primer equipo en lograr la victoria en los 31 encuentros oficiales que disputó sumando su participación en las cuatro competiciones.

El norteamericano cumplirá su quinta temporada consecutiva en el conjunto grancanario en el que además de ser el responsable del banquillo, bajo la supervisión del presidente Alejandro Molina, es también uno de los responsables de la eficacia realizadora del bicampeón de Europa. Con 36 goles anotados fue el segundo máximo goleador de la Liga Élite, además, con 49 pases de gol fue con diferencia el mejor asistente.

Todo es posible con Kevin Mooney en pista, un referente para sus jugadores que tienen en él un ejemplo de profesionalismo tanto dentro como fuera de la pista y que volverá a liderar a los tetracampeones en el asalto al que podría ser su tercer póquer de títulos consecutivos en la presente temporada.