El programa de actos de la Fiesta del Pino 2025 arranca el domingo con la Feria de Ganado en Osorio

Desde las 10:30 a las 15:00 horas abrirá sus puertas al público la tradicional Feria con múltiples actividades lúdicas dirigidas a toda la familia: exhibición de trilla, arado romano, paseo en burro, salto del pastor, descamisada – desgranada, trasquilá y ordeño, elaboración y degustación de pella de gofio, exposición de pájaros y desfile. A las 12:00 horas tendrá lugar la actuación musical de la agrupación 'Los Guayres del Palmar'.

Desde la Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Teror, que dirige la edil Irene Ortega, se invita a la ciudadanía a participar de este evento familiar que trata de acercar el mundo rural a toda la ciudadanía. En total 37 ganaderos/as de Gran Canaria se darán cita en la Feria Insular del Pino con más de 300 animales, principalmente ovejas y vacas, pero también cabras y equinos.

TRANSPORTE GRATUITO

Desde el Área de Movilidad de Teror, que dirige Laura Quintana, se informa de que la empresa de transporte GLOBAL pondrá un servicio especial gratuito de guagua el domingo 24 de agosto para trasladar desde el Casco de Teror a la Finca de Osorio, con salidas cada media hora desde la Estación de Teror. La primera guagua saldrá a las 9:15 desde Teror y la última regresará de Osorio a las 15:15 horas.

El Ayuntamiento de Teror, a través de la Concejalía de Festejos en colaboración con la Concejalía de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha establecido premios por categoría entre los animales presentados al certamen, que se distribuirán por un valor total de 11.800 € para ganado Bovino del País, Bovino Extranjero, Caprino y Ovino, Equino y Mular. Además contará con un presupuesto de 5.000 € para subvencionar con prestaciones económicas a los/as participantes para las ayudas al transporte de los animales asistentes al evento con un máximo 4 cabezas de ganado bovino, 4 cabezas de ganado bovino extranjero, 8 cabezas de ganado caprino y ovino, en total y, 2 cabezas de ganado equino. Esta cantidad supone un incremento en los premios con respecto al pasado año en 4.800 €.