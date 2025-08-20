El Rocasa defiende el título de la Copa Gobierno

La Copa Gobierno de Canarias 2025 en División de Honor Femenina arranca para el Rocasa Gran Canaria con el partido que le enfrenta hoy al Zonzamas Plus Car Lanzarote en la Ciudad Deportiva de Lanzarote, en Arrecife, a partir de las 20:00 horas, con ocasión de la 2ª jornada de una competición organizada por el Gobierno de Canarias en colaboración con la Federación Canaria de Balonmano.

El equipo teldense volverá a verse las caras con el Zonzamas, al que superó la semana pasada en el segundo acto del Torneo Internacional Gran Canaria Isla del Deporte. En la tercera y definitiva jornada, el Rocasa Gran Canaria chocará fuerzas con el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife en el pabellón municipal de Titerroy (Arrecife), a las 18:00 horas, con el objetivo de revalidar el título en una competición que ya conquistó el año pasado.

Carlos Herrera, máximo responsable técnico del Rocasa Gran Canaria, incluyó en la convocatoria a las quince jugadoras disponibles: se quedan fuera María Balint e Inés Collado.

Poner a prubea el nivel

«Serán dos partidos muy bonitos de ver y muy complicados, porque el nivel de esta Copa Gobierno de Canarias ha crecido mucho con la presencia del Zonzamas y el San José Obrero. Son dos equipos que en casa juegan duro, muy fuerte y lo pondrán muy complicado», explicó el entrenador teldense, antes de adelantar que «viviremos una Copa muy entretenida, igualada y que nos servirá para ver en qué punto estamos y, sobre todo, cómo competimos fuera de casa antes de que comience la Liga Guerras Iberdrola».

Será la segunda prueba del equipo grancanario, después de haberse proclamado campeón del IV Torneo Gran Canaria Isla Europea del Deporte de balonmano tras batir al Boden Hand sueco por 21-19, logrando su segundo trofeo de la pretemporada.

Con la vista en el inicio de la temporada, que comienza el sábado 30 de agosto ante el KH-7 Balonmano Granollers, el conjunto dirigido por Carlos Herrera busca lograr un nuevo título en las vitrinas que de a los aficionados confianza en el juego.

La jornada inaugural midió anoche a los dos conjuntos lanzaroteños en el que supondrá el segundo test serio de la pretemporada para el Zonzamas Plus Car y el primero para el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife, ambos equipos ascendidos recientemente a la máxima categoría del balonmano femenino nacional.