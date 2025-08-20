Siete décadas de historia de la UD Agaete

Setenta años han pasado desde que se fundó la UD Agaete –que milita en el Grupo I de la Primera Regional–. Siete décadas desde que el club comenzó a crecer deportivamente, dejando atrás unos inicios que le hicieron transformarse con más fuerza. De aquellos primeros equipos del Valle sale a la luz el año 1924 con el CD Agaete, seguido del Sporting Agaete y el viejo Español de Agaete. Para el recuerdo queda también los campos por los que todos estos jugadores pasaron: desde el Guayarmina, que recibía ese nombre porque estaba ubicado al final de la misma calle, Los Llanos, El Turmán y Las Nieves. No fue hasta 1963 cuando nació el estadio El Chapín, que después pasó a llamarse Alcalde Andrés Rodríguez Martín, como se conoce en la actualidad.

Mucho ha llovido desde entonces. Anécdotas para llenar libros, momentos que han quedado para el recuerdo y partidos que son imborrables. Destaca el ascenso a Tercera División de la temporada 2000/01, o yendo más atrás, el del 30 de marzo de 1969, cuando la UD Agaete ascendió a Primera Regional, haciendo del fútbol una fiesta. Un partido memorable que los ex jugadores y directivos recuerdan con cariño por el rival que tenían en frente: el Hespérides. Se jugó en El Chapín ante más de 3.000 personas, los locales ganaron por dos goles a cero y fue un acontecimiento que está grabado en la mente y por supuesto en el corazón de todos los que lo vivieron.

Después de aquel ascenso, las lenguas futboleras se empeñaron en que la UD Agaete, al ser un equipo novato, no iba a poder con la presión y el nivel de la categoría y volvería a descender. Pero no fue así, porque el equipo del Valle se clasificó tercero y jugó la liguilla interregional contra tres equipos de Tenerife. En ese momento entra en escena uno de los capítulos más recordados de la historia del club, que por más tiempo que pase no se puede desligar. «Esa temporada La Liga terminó en febrero, mientras que la liguilla no se jugaba hasta unos meses después», explica Tomás Armas, ex jugador y ex entrenador de la UD Agaete.

Pelota de tiras de plataneras con la que se jugaba en la década de los 50. / La Provincia

El partido de los tiros

Por ello, la Federación creó la Copa de la Ciudad, una pequeña competición para que la UD Agaete no se enfriara de cara a su próximo compromiso. Un duelo que jugaron contra el Aficionado de Las Palmas, conocido en la actualidad como Las Palmas Atlético. «Iban ellos ganando 2-0, pero nosotros empatamos y faltando dos minutos, hubo un pase a un jugador de Las Palmas Atlético que estaba 10 metros en fuera de juego», rememora Tomás Armas. En ese instante, todos los futbolistas que estaban sobre el verde se quedaron parados conscientes de que el juego iba a quedar anulado, pero sin embargo, el árbitro del encuentro pidió al jugador que siguiera con el balón. Este siguió, anotó el 2-3 y la UD Agaete perdió el partido.

«Se montó un lío increíble, la gente empezó a protestar y fue tal la revolución que la Guardia tuvo que dar dos tiros al aire. Desde entonces ese partido es conocido como el de los tiros», explica Tomás, una de las figuras del club más relevantes y el encargado de llevar a cabo una pequeña conferencia durante el acto de los 70 años de la UD Agaete. Aunque ha pasado tanto tiempo desde la citada fundación, los directivos y ex jugadores no han podido olvidar a los que ya no están, esos que se marcharon cuando todavía no había llegado su momento. No han sido muchos, pero los que se han ido han dejado una herida imborrable en la UD Agaete. Juan Pedro Sosa Medina Pello, Francisco Expósito Bermúdez Francis y Aridane Benítez Vega, tres nombres que quedarán grabados en el equipo del Valle.

Botas de la marca El Gallo, que eran las número 1 en los años 60 y 70. / La Provincia

Alegrías y derrotas

Siete décadas que no son nada en comparación con lo que todavía le falta por vivir al Agaete, un equipo que nació cuando nadie lo esperaba y que ha caminado junto a su afición desde entonces, creando un vínculo inigualable. Un equipo que ha sabido jugar y contar su historia, llevando el nombre del municipio por todo lo alto. Setenta años de alegrías, celebraciones, triunfos, lágrimas y derrotas, porque en el fútbol, como siempre en la vida, hay veces que se gana y otras que se pierde. Lo importante es levantarse y tener un pretexto para seguir contando historias.