Toyota Canarias, nuevo patrocinador del CV Guaguas

Toyota Canarias y el EuroGuaguas dieron a conocer este mediodía el acuerdo de patrocinio por el cual los jugadores de la primera plantilla amarilla conducirán durante esta temporada los vehículos de la conocida marca japonesa, compartiendo en este sentido el mismo patrocinador de vehículos que el Dreamland Gran Canaria.

En la presentación del acuerdo que tuvo lugar en las instalaciones de la remozada Casa Toyota en Miller Bajo, estuvieron presentes Jorge Luzardo, director comercial y de marketing de Toyota Canarias, junto al presidente del CV Guaguas, Juan Ruiz y los jugadores del primer equipo Osmany Juantorena, Jorge Almansa y Nico Bruno.

Luzardo apeló a "los títulos y el historial" del conjunto amarillo como motivación principal para apostar por el proyecto del Euroguaguas esta temporada, destacando que es "uno de los clubes más laureados del deporte canario". "Nuestra alianza encaja con los valores de mejora contínua que tiene Toyota a nivel mundial, porque es un club que ha ido evolucionando, ha sabido renacer de sus cenizas como el ave fénix y ha demostrado que con esfuerzo, ambición, ganas y humildad se puede conseguir todo y eso encaja con la filosofía mundial de Toyota de conseguir lo imposible y hoy es un reflejo de ello que nos lleva a anunciar aquí nuestro acuerdo como patrocinador del Guaguas".

Conseguir imposibles

El directivo también hizo referencia a la presencia del galáctico Osmany Juantorena, que también era presentado oficialmente ante los medios, señalando que su fichaje también ha sido "conseguir algo imposible, por ser un jugador con una calidad y un historial que parecía impensable poder ficharle, ha tomado la decisión de decidir venir a pesar de tener otras opciones aparentemente más ventajosas". "El acuerdo conlleva la entrega de nueve Toyotas HR híbridos, que hacen que el apoyo al deporte haga posible una Canarias más sostenible y mejor para todos", apuntó.

Por su parte, Juan Ruiz quiso recoger el guante dejado por Jorge Luzardo, recordando que en la etapa anterior del viejo Guaguas también se decía que "era imposible el fichaje de Paco Sánchez Jover, Paco vino, cuando vino Nico Bruno también lo parecía y ahora con Juantorena, pero es que este club tiene algo que cuando hablamos con los jugadores les convencemos de que es un proyecto serio, con mejoras y que no renunciamos a nada, tenemos mucha ilusión en este equipo que puede llegar a lo máximo, que sería llegar a jugar una Final Four europea, que no es nada fácil, pero tampoco es imposible si estamos unidos".

Del acuerdo con Toyota reconoció estar "muy contento, porque son un número uno y el Guaguas está en ese camino, actualmente somos el 21 del mundo y esperamos llegar al 15 el año que viene, año a año iremos mejorando".

Por su parte, Juantorena reconoció que "me encuentro muy bien, estoy muy motivado, creo que este es el mejor equipo de España y eso es algo que me motivó para venir aquí". "Este año el presidente tiene un sueño muy grande que es el de Europa, pero con todos los respetos creo que no va a ser fácil, porque el nivel es muy alto, tenemos que estar juntos, concentrados en cada juego y no pensar en lo que podría pasar más adelante, porque eso podría jugar en contra de nuestros intereses", se sinceró.

"Tengo mucha fe, el sueño es grande pero no cuesta nada soñar", afirmó. El galáctico de los amarillos agradeció la buena acogida de sus compañeros y reconoció que "no me gusta especular sobre cuales son mis objetivos, prefiero demostrarlo en la cancha".

Por su parte, Almansa, recordó que "llevo aquí desde la primera piedra que puso Juan Ruiz y se han dado pasos hasta llegar aquí, es un sueño estar con jugadores que era impensable que vinieran y ojalá que sigamos cumpliendo sueños paso a paso".

El cartagenero destacó el buen ambiente en el grupo en estas dos primeras semanas de preparación.

Por último, Nico Bruno, destacó que "revalidar los títulos es más complicado, venimos de ganarlo todo en España y será una temporada dura para volver a hacerlo". "Estamos ilusionados con el sueño europeo y con el nuevo proyecto", concluyó.