Javier Padrón, reconocido con el Premio Nacional

Los J80 y los J70 se han consolidado en las últimas décadas como unas de las clases más competitivas y populares de la vela en España y en el ámbito internacional, con una importante flota y un calendario de regatas de máximo nivel.

Dentro de estos exigentes circuitos, Javier Padrón ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos años, situándose en la élite mundial de ambas clases. Sus éxitos en 2024, con el título de Campeón del Mundo de J80 y vencedor de la Copa de España de J80, le hacen más que merecedor del Premio Nacional de Vela Terras Gauda al mejor patrón de monotipos de la temporada, galardón que se le entregará en la gala que organiza el Monte Real Club de Yates en el marco del 40º Trofeo Príncipe de Asturias.

A sus 39 años, el regatista grancanario suma una extensa trayectoria en la vela de alta competición. Entre sus hitos más destacados figuran los títulos mundiales de J80 en 2023 (Baiona), 2024 (La Rochelle) y 2025 (Nieuwpoort), el campeonato de Europa Corinthian de J70 (2025, Cascais) y múltiples títulos nacionales, incluyendo tres Campeonatos de España absolutos de cruceros (2014, 2015 y 2024), la Copa de España de J80 en tres ocasiones (2021, 2022 y 2024) y la Copa de España de J70 (2023).

También ha brillado en otras clases, proclamándose campeón de España de Tornado en 2024, y acumulando hasta seis títulos nacionales en Laser Radial –tres Campeonatos y tres Copas–. Formó parte, además, del equipo preolímpico español en la clase Tornado durante la campaña de Pekín 2008.

Para Padrón, lo más valioso de esta trayectoria son las personas con las que ha compartido proyectos: «A lo largo de mi trayectoria, cada etapa ha sido especial, porque en cada proyecto y competición se crea un vínculo único con las personas del equipo. Esa conexión humana, el trabajo conjunto y la complicidad que se forja en el agua son, para mí, lo más valioso».

«Recibir uno de los Premios Nacionales de Vela es un honor inmenso, no solo por lo que representa a nivel deportivo, sino porque es un reconocimiento al esfuerzo compartido con todas las personas que han formado parte de mi camino. Es un estímulo para seguir trabajando y aportando, con humildad, lo mejor de mí en cada proyecto, seguir aprendiendo, creciendo y contribuyendo a que nuestro deporte mantenga el nivel y la pasión que lo hacen tan especial», afirma Padrón.