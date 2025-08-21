La selección española de voleibol femenino se reconcilia con el Mundial 43 años después

Las Leonas del Vóley regresan a la gran cita del voleibol mundial por la puerta grande tras 43 años de ausencia. El Mundial de Tailandia que arranca mañana y que se prolongará hasta el 7 de septiembre contará con la presencia de una selección española femenina en la que no faltan los tintes grancanarios, comenzando por el banquillo en el que el murciano Pascual Saurín fue el responsable de mostrar el camino de los títulos al CV JAV Olímpico y en el que contará en su cuerpo técnico con el grancanario Higinio Artiles como segundo de abordo y con el tinerfeño Aitor Paisán, afincado en Gran Canaria y que es uno de los grandes responsables como preparador físico del gran nivel ofrecido por el Heidelberg Volkswagen la pasada temporada.

En el apartado de jugadoras destaca la presencia de la canterana del Olímpico, Julia de Paula, actualmente en las filas del VfB Suhl LOTTO Thüringen y de la capitana del Heidelberg, Lola Hernández Van den Bosch. El propio conjunto colegial aporta a la selección nacional para esta histórica cita a la colocadora Patricia Aranda y la receptora Ana Escamilla.

Además, dos jugadoras con pasado en el Olímpico, como son la colocadora Ariadna Priante -actualmente en el Stal Mielec polaco-y la central Lucía Varela -jugadora del Allianz MTV Stuttgart alemán-completan la aportación grancanaria a una selección que recupera el orgullo nacional en la sección femenina, en plena polémica por la no clasificación de los chicos para el europeo y que ha generado un intenso debate en las redes sociales y que evidencia la necesidad de tomar cartas en el asunto para reconducir la situación y seguir el ejemplo del equipo femenino que llega a la localidad tailandesa de Nakhon Ratchasima con los deberes hechos y con ganas de medirse a las mejores jugadoras del planeta.

Tampoco ha faltado la aportación tinerfeña a esta nueva generación dorada, con la presencia de Margalida Pizà, la líbero del Tenerife Libby’s La Laguna y de su compañera de posición, Patricia Llabrés, actualmente en las filas del SSC Palmberg Schwerin alemán, pero con pasado en el Haris.

Pleno de victorias

El equipo nacional llega a la cita con la confianza de haber sumado tres victorias claras en sus tres encuentros de preparación, tras realizar la primera fase de su pretemporada en Guadalajara.

El primero de sus amistosos en el triangular de Hanoi, les enfrentó a la selección anfitriona, Vietnam, a la que las pupilas de Pascual Saurín superaron por la vía rápida (22-25, 18-25 y 20-25). El combinado español mostró una férrea solidez en el saque, bloqueo y defensa, en un Pabellón Dong Anh que reunió a 2.000 fieles que no dejaron de animar a sus jugadoras.

Su segunda estación en el camino le emparejó con Kenia, en un partido en el que repetía escenario ante 300 espectadores, en un duelo en el que el arranque irregular de las españolas en el partido las obligó a tener que remontar, tras ceder en el primer asalto, para terminar imponiéndose por 3-1 (28-30, 25-19, 29-27 y 25-21).

Si Ana Escamilla y Patricia Llabrés fueron claves en el triunfo ante Vietnam, en este caso fueron Lucía Varela y Schlegel las encargadas de guiar a sus compañeras hacia la victoria final, contrarrestando el potencial de saque de las keniatas que por momentos puso en serios apuros a la recepción de las Leonas.

Kenia repitió como adversario de las españolas en su tercer y definitivo encuentro de preparación, en un duelo pactado a tres sets, en el que el triunfo fue de nuevo para las españolas por 2-1.

Encuadradas en el grupo E

España afronta una exigente fase de grupos preliminar para seguir manteniendo vivo el sueño de su nueva generación dorada, en la que deberá de medirse a tres exigentes rivales para sellar una de las dos plazas que dan acceso a la siguiente ronda clasificatoria.

El debut de las Leonas -32 en el ranking mundial- se producirá hoy (13.30 horas) ante Turquía -sexta selección en el ranking-.

El segundo adversario con el que se medirán las españolas será Canadá -12 del mundo-, el 25 de agosto (10.00 horas).

Finalmente, España medirá sus fuerzas con Bulgaria -20 del mundo- en el tercer y definitivo partido de la fase preliminar, el 27 de agosto (13.30 horas).

Los grandes favoritos a la corona mundial son Italia, Brasil, Polonia y China; mientras que para las españolas el mero hecho de haberse clasificado 43 años después de hacerlo por última vez, es todo un éxito; si bien sus tres rivales les superan en el ranking mundial y parten como la Cenicienta del grupo E, el equipo dirigido por Pascual Saurín afrontará la cita sin ningún tipo de presión y con el objetivo de divertirse sin renunciar a competir, para demostrar el crecimiento del voleibol femenino nacional en el que Gran Canaria tiene mucha culpa.