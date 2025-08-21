El Zonzamas se adjudica la Copa Gobierno de Canarias

Sorpresa inesperada en la última jornada de la Copa Gobierno de Canarias en la que el tropiezo del Rocasa en la tercera y última jornada ante el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife (26-25), deja el trofeo en manos del otro representativo conejero en la Liga Guerreras Iberdrola, el Zonzamas PlusCar Lanzarote, que se impone en la liguilla a tres al lograr un diferencial a su favor de siete goles, por los dos de las teldenses.

De esta manera, el equipo dirigido por Carlos Herrera pone un final amargo a la pretemporada, con una derrota inesperada y que deja a las teldenses sin un trofeo que habitualmente suelen ganarlo cada temporada.

El choque arrancó con máxima intensidad, con las locales más acertadas, logrando abrir una brecha en el marcador gracias al acierto de su portera y a las rápidas transiciones ofensivas que sorprendieron en los primeros compases a las teldenses. Aun así, el Rocasa nunca perdió la compostura, consciente de que la clave estaba en mantener la concentración y esperar su momento.

Fue entonces cuando emergió la figura de Almudena Rodríguez, capitana en la cancha y motor del equipo. Su experiencia internacional y su capacidad para decidir en los momentos clave volvieron a ser fundamentales. Con acciones de calidad y liderazgo, fue guiando al Rocasa hacia la reacción, que se concretó en una mejora defensiva colectiva y en ataques más fluidos que permitieron recortar la distancia hasta llegar al descanso con un 15-10 que mantenía vivas todas las opciones.

Reacción insuficiente

La segunda parte mostró la mejor cara del equipo dirigido por Carlos Herrera. El Rocasa dio un paso al frente tanto en intensidad como en claridad ofensiva, obligando las conejeras a emplearse a fondo para conservar su renta. El bloque teldense llegó a colocarse a tan solo dos goles de lograr la igualada (19-17), con una defensa muy trabajada y un ataque en el que volvieron a brillar la movilidad y el juego de primera línea.

Aunque las exclusiones temporales de Martina Lang y Eider Poles supusieron un contratiempo, las teldenses siguieron demostrando personalidad empujado por la inspiración de Almudena Rodríguez, máxima anotadora del encuentro con nueve dianas, mantuvo el pulso y forzó un final de puro infarto.

El último lanzamiento de siete metros, transformado por Almudena Rodríguez con el tiempo cumplido, dejaba el marcador en el definitivo 26-25 que dejaba al Rocasa sin el trofeo, pero con un balance de seis victorias en siete encuentros disputados en la pretemporada y con la mente fijada en su estreno en la Liga Guerreras Iberdrola que las enfrentará al Granollers el 30 de agosto, mientras que los dos equipos conejeros debutan jugando el uno contra el otro.