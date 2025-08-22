Chuck Baldwin, el mejor goleador de Europa, renueva su compromiso con el Molina Sport

Los éxitos deportivos del Molina Sport en el último lustro no podrían entenderse sin la figura de Chuck Baldwin, quien temporada a temporada ha conseguido convertirse en el goleador más efectivo del viejo continente, formando un tándem letal con Kevin Mooney.

En las dos últimas temporadas ha sido el máximo goleador de la Liga Élite con 44 (2024-25) y 60 (2023-24) goles, a los que ha sumado 17 asistencias en ambos cursos, una producción ofensiva que convierte a los grancanarios en el mejor ataque de Europa.

La adaptación a la Isla y al club, le convierten en un referente y un ejemplo a seguir por los más jóvenes, que podrán disfrutar de su arte como mínimo, una temporada más.