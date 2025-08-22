Gabriela Paun, grancanaria campeona de España júnior de tenis: «La clave es no rendirse nunca y si pierdes, echarle más horas»

La grancanaria Gabriela Paun asimila su condición de mejor jugadora júnior de España, tras una final para la historia en el que a pesar de sus problemas en el aductor de su pierna izquierda llevó a Canarias a lo más alto.

Después de estar a las puertas de ser campeona de España en las categorías infantil y cadete, por fin ha conseguido romper ese techo de cristal y coronarse como la mejor del país en la categoría júnior con tan solo 16 años. ¿Qué aprendió de aquellas dos derrotas anteriores?

Aprendí que aunque no lo consigas ni a la primera ni a la segunda, lo importante es no rendirse, marcártelo como objetivo, trabajar más duro aún y echarle más horas todavía, porque al final todo llega con esfuerzo y trabajo.

En un mundo tan competitivo como el del tenis con tantos jóvenes talentos que buscan lo mismo, ¿qué es lo más importante en ese trabajo diario para lograr el objetivo y no desfallecer, sobre todo cuando las cosas no salen bien o se sufre alguna lesión?

Es importante pensar que todo pasa por algo, que en la vida siempre se pasan rachas buenas y malas y lo importante es ser mentalmente fuerte cuando estás atravesando por una mala racha. Hay mucha gente que en esos momentos no es capaz de controlar sus emociones, se pone triste y pierde la confianza, que es precisamente lo que menos toca en esos momentos, que son en los que se debe de tener una mayor confianza todavía, para volver más fuerte.

¿Qué consejo le han dado para que en los momentos difíciles sea capaz de sacar fuerzas de flaqueza y seguir adelante?

Lo que siempre me recuerdan es que en esta carrera profesional las cosas se dan a largo plazo, que lo malo siempre tiene su fin y empieza una nueva etapa. Todo es un proceso largo.

¿Qué ha significado para usted ganar este Campeonato de España júnior con tan solo 16 años?

Además de ganar en aprendizaje y experiencia, he reforzado mi fuerza interior, confianza y autoestima. Después de haber perdido las dos finales anteriores, me quedaba la espina de haberme quedado a las puertas. El año pasado me había lesionado en la final y este año, al igual que me pasó entonces, tenía problemas en el aductor izquierdo. Pero en esta ocasión me dije que no podía volver a repetirse lo mismo, así que saqué un plus y lo conseguí .

¿Cuánto necesitaba una victoria como esta para refrendar todo el trabajo y los sacrificios en su día a día?

Ha sido muy importante, porque muchas veces se habla del trabajo y el esfuerzo, pero realmente cuando más se disfruta es cuando obtienes la recompensa de ganar.

¿En qué le va a influir a usted tanto en el plano deportivo como personal el haber ganado un título tan importante?

Deportivamente, me afecta en varios aspectos, porque soy una jugadora que me gusta jugar valiente, arriesgar y he aprendido que hay momentos en los que no tienes buenas sensaciones y tienes que aprender a competir y a luchar en esos momentos y buscar soluciones. En lo personal me ha ayudado a la hora de reforzar mi confianza porque después de tanto trabajo una necesita también tener una recompensa. Estoy muy contenta de haber podido ganar este torneo.

¿Fue la final ante la valenciana Juliana Giaccio el partido más complicado que le tocó afrontar en este Campeonato de España?

Mentalmente la final fue muy dura, pero no sólo por tratarse de una final, sino también porque tenía muy presente un pasado de otras dos finales perdidas que me hacían estar pensando en que no se repitieran en esta ocasión. Físicamente, cada partido ha sido muy duro, tuve que afrontar dos partidos a tres sets que fueron muy exigentes para mí.

¿Cuál fue la clave en esta ocasión para llevarse el triunfo?

Mi mente fue la que me guio hasta el triunfo. Físicamente, no estaba al 100% y sin tener una plena confianza en mis posibilidades no habría sido capaz de ganar esa final ante una rival con un nivel tan alto como el de Juliana.

¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza cuando vio que entraba esa última bola y que por fin era la mejor de España?

Me costó asimilarlo. En ese tercer set me había visto muy por debajo de ella, me había puesto 2-4 abajo y veía que no podía moverme, que no podía apoyar. Una vez que lo asumí, di la mano a Juliana y fui hacia mi entrenador, fue cuando me cayó encima todo el peso, tuve una sensación de alivio y de orgullo conmigo misma al haber sido capaz de sacar el partido adelante y ser campeona.

Cuándo una empieza a recibir felicitaciones de la prensa, de los aficionados de las instituciones públicas, ¿es complicado mantener los pies en el suelo y no dejarse llevar por esos halagos?

Obviamente, como a cualquier persona, me encanta que me halaguen, que me feliciten, pero soy consciente de que este ha sido sólo un objetivo cumplido y que todavía me queda mucho camino por delante, dentro de un proceso muy largo. Pero también es cierto que todas estas felicitaciones en parte son necesarias para hacerme crecer a mí misma, pero sin creérmelo demasiado o dejar de relajarme y no trabajar como antes, porque ahora es cuando hay que trabajar más todavía para afrontar los nuevos objetivos. Hay que pensar a largo plazo.

Su posición actual como número 240 en la ITF ¿se ve afectado por la conquista de este campeonato de España?

Desgraciadamente, el Campeonato de España no repercute en el ranking del ITF, así que me mantengo como la 240 del ranking. De todas formas, en algo menos de dos meses, en el Europeo -del 15 al 21 de septiembre en Orbenpullerdorf, Austria- al que puedo acudir por haber ganado el de España, si van bien las cosas sí que computa para el ranking.

¿Qué opciones hay de que nos de otra alegría en ese Europeo?

Espero tener bastantes opciones, confío en mi misma, estoy trabajando mucho y sé que el esfuerzo siempre tiene su recompensa, así que confío en que todo irá bien.

Más allá de su presencia en el Europeo, ¿qué otros torneos están en su hoja de ruta este año?

En principio después de este Campeonato de Europa no jugaré nada más durante un tiempo porque con el tema del aductor tengo que combinar el descanso con los entrenamientos. Pero más adelante me inscribiré en algunos torneos para intentar coger algo de ranking WTA y el año que viene intentar clasificarme para algún grand slam júnior y seguir creciendo en el ranking WTA.

Por lo general ¿prefiere marcarse objetivos a corto plazo o a medio y largo plazo?

Acostumbro a marcarme objetivos a corto plazo, pero sabiendo que si no los consigo no pasa nada, porque aún me queda mucho camino por delante. Por eso me gusta combinar los objetivos también con los de a medio o largo plazo.

¿Qué objetivo es irrenunciable para usted en unos años?

Como mínimo alcanzar el top 100 y desde ahí pelear para llegar al top 10.