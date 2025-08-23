Herminio Fernández y Naira Jaén ganan la Travesía San Ginés 2025

La bahía de Arrecife fue escenario este sábado de la trigésima edición de la Travesía a Nado San Ginés 2025, una competición deportiva consolidada en el calendario insular y puntuable para la Copa de Lanzarote de Aguas Abiertas.

El evento, organizado por el Real Club Náutico de Arrecife (RCNA), formó parte de las actividades de las tradicionales Fiestas de San Ginés, que cada año dinamizan la vida social y cultural de la capital lanzaroteña.

La prueba reunió a más de 200 nadadores procedentes de diferentes clubes y categorías, confirmando el creciente interés por las travesías a nado en aguas abiertas en Canarias. A las 13:00 horas, en la playa de La Rocar, se dio la salida a la competición principal, en la que participaron deportistas de las categorías infantil, júnior y máster. El recorrido, de 1.200 metros, abarcó parte del litoral de Arrecife, atravesando espacios emblemáticos como el Puente de Las Bolas y finalizando en el acceso del Real Club Náutico de Arrecife.

Ganadores absolutos

En la categoría masculina, Herminio Fernández (Nadamas) se hizo con la victoria al completar la distancia en un tiempo de 15 minutos y 11 segundos, aventajando al resto de competidores. El segundo puesto fue para Hugo Rijo (Club Esportiu Mediterrani), que alcanzó la meta con solo 38 segundos de diferencia, seguido muy de cerca por Saúl Escarabajal (Club Triatlón Diablillos de Rivas), quien se adjudicó la tercera plaza.

Por su parte, en la categoría femenina, la destacada nadadora lanzaroteña Naira Jaén (Nadamas) logró imponerse con un tiempo final de 16 minutos y 38 segundos, logrando así su tercera victoria en la presente temporada de la Copa de Lanzarote de Aguas Abiertas. El podio lo completaron Lily Gopar (Nadamas), con una marca de 17:16, y Nora Delgado (Nadamas), cruzando la meta en 17:56.

Ganadores en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín

La jornada deportiva incluyó pruebas adaptadas para las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, lo que dio la oportunidad de participar a nadadores de todas las edades y de promover la práctica de la natación desde edades tempranas. Los benjamines recorrieron 400 metros, resultando vencedores Aitana Fraga (Nadamas) y Xoan Pachón (ESNA Lanzarote). La categoría alevín nadó una distancia de 800 metros, con el triunfo de Juan José Ramos (Nadamas) y Katia Pérez (Nadamas). En la modalidad prebenjamín, de 100 metros, destacaron Juan Camacho (ESNA Lanzarote) y Cataleya Navarro (Nadamas).

Entrega de premios

La entrega de trofeos tuvo lugar en las instalaciones del Real Club Náutico de Arrecife, contando con la presencia de la concejala de Deportes de Arrecife, Eli Merino, y el edil Roberto Herbón, así como con directivos del club anfitrión, entre ellos Sonia Fajardo, Bindu Dadlani, Tomás Gil y Sue González. El acto supuso un reconocimiento para los ganadores y la celebración del éxito colectivo que implica organizar un evento deportivo de estas características.

La XXX Travesía a Nado San Ginés ha sido fruto del trabajo coordinado entre el Real Club Náutico de Arrecife, la Federación Canaria de Natación y diversas entidades públicas, entre las que destacan el Cabildo de Lanzarote a través de su Servicio Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Arrecife mediante la Concejalía de Deportes, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote y la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Esta colaboración institucional refuerza la seguridad y la proyección de la prueba, contribuyendo a consolidar la travesía como todo un referente deportivo insular.