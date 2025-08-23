'Pueblo Guanche' y 'Guerra del Río' se jugarán el Campeonato Aguas de Teror de Vela latina en la última jornada

La duodécima y penúltima jornada del Campeonato Aguas de Teror de Vela latina dejó un nuevo escenario en la clasificación general: el Hospital La Paloma Pueblo Guanche sigue como único líder de la competición con 33 puntos después de sumar una victoria por incomparecencia frente al Poeta Tomás Morales Clipper. El Spar Guerra del Río, que se impuso en su regata, mantiene vivas sus opciones y todo se decidirá en la última jornada con un enfrentamiento directo entre ambos botes.

En la primera pega del día, el Spar Guerra del Río de Adrián Morales se midió al Viajes Insular Unión Arenales de Javier Barreto. El Guerra dominó desde la salida y mantuvo la delantera hasta el final, cruzando la línea de llegada en 1:04:08 frente a 1:06:15 del Arenales.

La segunda pega enfrentó al Unión San Cristóbal Restaurante los Botes, patroneado por Abián Corujo, contra el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas, con Gustavo del Castillo a la caña. Pese a salir por detrás, el Villa de Teror protagonizó una gran remontada y firmó el mejor tiempo de la jornada: 1:02:28 frente al 1:10:06 de su rival.

En la tercera pega, el Disa Roque Nublo ULPGC de Orlando Umpiérrez se enfrentó al Villa de Agüimes Ybarra, patroneado por Abimael Hidalgo. Tras una rápida virada a tierra en los primeros compases, el Villa de Agüimes tomó el control y no lo soltó hasta el final, parando el crono en 1:03:16 frente a 1:06:09 del Roque Nublo.

La cuarta regata del día tuvo como protagonistas al Chacalote Comercial Sanrob de Kevin Rosales y al Porteño Sisocan Sabor a Gloria de Agustín Juárez. En una pega muy disputada, el Chacalote logró imponerse con un tiempo de 1:06:32, mientras que el Porteño cerró en 1:07:13. Con esta victoria, el Chacalote mantiene opciones de pelear por la quinta plaza en la general.

La quinta pega, que debía enfrentar al Poeta Tomás Morales Clipper contra el Hospital La Paloma Pueblo Guanche no se disputó tras la incomparecencia del Morales debido al accidente sufrido recientemente. El Guanche sumó tres puntos y mantiene intactas sus opciones de título, que se decidirá en la última jornada frente al Spar Guerra del Río.

En cuanto al resto de la jornada, el Minerva Idamar Atlantic descansó, mientras que el Portuarios Puertos de Las Palmas sumó tres puntos sin competir por la retirada del Tara del Mar.

Clasificación general

Tras disputarse la 12ª jornada, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche se queda como líder en solitario con 33 puntos, seguido del Spar Guerra del Río, que es segundo con 31. En tercera posición aparece el Portuarios Puertos de Las Palmas con 30 puntos, mientras que cuarto y quinto lugar lo ocupan el Villa de Agüimes Ybarra y el Villa de Teror, ambos con 27. A continuación se sitúan el Minerva Idamar Atlantic y el Chacalote Comercial Sanrob, con 23 puntos cada uno, y el Viajes Insular Unión Arenales con 21. Por detrás, el Porteño Sisocan Sabor a Gloria y el DISA Roque Nublo ULPGC suman 17 puntos y el Unión San Cristóbal Restaurante los Botes tiene 15 puntos.

La emoción está servida de cara a la última jornada prevista para el domingo 31 de agosto, donde el título se decidirá en la pega directa entre el Hospital La Paloma Pueblo Guanche y el Spar Guerra del Río.

Mañana se disputa el Memorial Antonio Cabrera Seiko

La actividad continuará mañana con la celebración del Memorial Antonio Cabrera Seiko, una regata amistosa que reunirá a los cinco botes del barrio marinero de San Cristóbal —Chacalote, Roque Nublo, Guerra del Río, Villa de Teror y San Cristóbal—, junto a cuatro embarcaciones de la Clase 2.4 MR (Movilidad Reducida) del Real Club Náutico de Gran Canaria, patroneadas por José Guerra (Doble Bote), Edmundo Beneito (B&B), Franki Izquier (Frankiney) y Juan Santana (Niño Lindo).