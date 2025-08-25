El Desatascos Jumbo Gáldar cierra el Torneo San Ginés con buenas sensaciones

El Desatascos Jumbo Gáldar concluyó su participación en el Torneo San Ginés con un balance positivo tras disputar dos exigentes encuentros ante rivales de entidad. El equipo dirigido por Aday Sánchez sumó una victoria frente al Balonmano Ingenio (34-29) y cayó ante el Lanzarote Ciudad de Arrecife (31-21) en un fin de semana que sirvió como primera toma de contacto de la temporada.

El sábado, los galdenses debutaron en el torneo frente al Balonmano Ingenio en un choque marcado por la igualdad inicial. Ambos equipos se mostraron sólidos en ataque, llegando al descanso con ventaja mínima para el Balonmano Ingenio (15-16). En la reanudación, el Desatascos Jumbo Gáldar ajustó su defensa y encontró mayor efectividad ofensiva gracias a los goles de Carlos Mederos y Fran Trujillo. Este cambio de ritmo permitió al equipo abrir brecha en el marcador y cerrar el encuentro con triunfo por 34-29.

El domingo, los pupilos de Aday Sánchez se midieron al Lanzarote Ciudad de Arrecife, conjunto recién descendido de la División de Honor Plata y que mantiene gran parte del bloque de la pasada temporada. El inicio del encuentro fue equilibrado, sin diferencias significativas, hasta que, a partir del minuto 15, el cuadro lanzaroteño impuso su ritmo logrando un parcial determinante. Al descanso, el marcador reflejaba un claro 17-8. En la segunda mitad, las diferencias se mantuvieron, en un tramo donde ambos técnicos aprovecharon para dar minutos a todos sus jugadores y realizar rotaciones. El choque finalizó 31-21 para el equipo local.

Pese a la derrota del domingo, el Desatascos Jumbo Gáldar regresa a Gran Canaria con sensaciones optimistas. Aday Sánchez destacó la importancia de estas pruebas de pretemporada, en las que pudo repartir minutos entre toda la plantilla y comenzar a afianzar conceptos tácticos. Estos dos encuentros suponen un buen punto de partida para preparar el inicio liguero.