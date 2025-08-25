Isidro Henríquez: «Hicimos un buen papel en el Campeonato del Mundo de Techno 293»

El seleccionador nacional de la clase Techno, el entrenador del Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC), Isidro Henríquez, hizo balance tras el regreso de la armada española del Campeonato del Mundo de Techno 293 y Techno Plus, una regata en la que España logró un total de seis medallas, la mitad lograda por regatistas canarias. «Hicimos un buen papel, aunque fue un campeonato muy complicado», reconoció el preparador grancanario.

La selección que representó a España en el mundial juvenil de windsurf 2025, que finalizó el pasado sábado en Pwllheli (Gales, Reino Unido), estuvo formada por 27 regatistas de las distintas comunidades autónomas. La representación canaria estuvo integrada por siete deportistas, todas ellas regatistas del RCNGC, club al que pertenece también, el seleccionador nacional español.

Henríquez destacó las dificultades tanto logísticas como de las condiciones que se encontró la expedición española en el agua, durante el Mundial del Reino Unido: «Nos hemos encontrado con mucha corriente, muchas medusas, muchas algas y cambios de viento, por lo que ha sido complicado».

El seleccionador destacó además que «los regatistas solo tuvieron dos días para entrenar debido a la coincidencia con otro evento que se celebró también en el mismo campo de regatas».

En cuanto al resultado logrado por la selección española, el grancanario admitió que «me quedo satisfecho con el resultado no solo a nivel del equipo del RCNGC, sobre todo como entrenador nacional». «Es un campeonato del mundo de vela juvenil , no es profesional, lo importante es que los chicos se lo pasen bien, que se diviertan, que compitan», puntualizó el técnico isleño.

Al margen de los podios, Henríquez destacó la actuación de la regatista canaria de la categoría sub 15, Cristina Iglesias.

Reconocimiento para Iglesias

«Cristina estuvo peleando por la tercera posición hasta el último momento y finalmente quedó sexta, pero podría haber quedado también segunda o tercera tranquilamente», resume el seleccionador nacional.

El oro sub 15 femenino fue para la andaluza Olivia Sánchez Moral, que ya fue campeona del mundo en 2024 y dos veces de Europa, pero que la próxima temporada sube a la categoría sub 17, lo que abre «algunas perspectivas de cara al año que viene» para la propia Cristina Iglesias, quien sí que seguirá en la sub 15 el próximo 2026.

La selección española obtuvo tres oros, los logrados por el balear Joshua Castro (en sub 15 masculino), la andaluza Olivia Sánchez Moral (en sub 15 femenina) y por último, la gallega Lindia Pousa (en sub 17 femenina).

Las otras tres medallas del equipo español las consiguieron las canarias Alejandra López-Amado (plata en Techno Plus Sub 19 femenino y bronce en Open Femenino) y Martina Barbara (bronce en sub 17 femenino), ambas regatistas del RCNGC.

Entre la flota de sub 15 masculina, con 38 inscritos, el balear Joshua Castro se mostró intratable, con 13 podios parciales en las 15 pruebas disputadas. Se impuso en su categoría con 14 puntos de rédito sobre el segundo clasificado, el griego Foivos Koulalis. Además, el también balear Joan Servera acabó en la quinta plaza. En la sub 15 femenino, con 28 competidoras, la andaluza Olivia Sánchez Moral se colgó el oro tras firmar nueve triunfos parciales y cinco segundos en un total de 15 mangas. En esta misma flota, la canaria Cristina Iglesias finalizó en la sexta plaza. En la categoría sub 17 femenino, en la que concurrían 42 participantes, España subió a lo más alto del podio, gracias a la gallega Lindia Pousa.