Arranca el nuevo proyecto del Spar Gran Canaria en la élite

Arrancó el nuevo e ilusionante proyecto del Spar Gran Canaria sobre el parqué de La Paterna, en una primera toma de contacto entre el staff técnico, dirigido por José Carlos Ramos y las nuevas jugadoras del primer equipo. De los nueve fichajes tan sólo se echó en falta a la alero internacional polaca Aleksandra Ziemborska, quien se encuentra con su selección nacional preparando el Mundial de 3x3.

Isnelle Natabou, Gianna Aiello, Caroline Hériaud, Axelle Merceron, Paula Estebas y Reigan Richardson pisaron por primera vez como jugadoras del Islas Canarias su nueva casa, en la que sólo repite respecto a la temporada pasada la valenciana Claudia Contell y en el que regresa Thiama Kamara, tras su periplo por la LF Endesa y Francia, para retornar a su equipo de formación con un rol fundamental en el nuevo proyecto de las amarillas.

En la primera sesión no faltó el apoyo de algunas jugadoras de la cantera amarilla, como Miriam Mbulito, Andrea Hernández o la recientemente proclamada campeona de Europa U16, Trinity Ezeanatogu, que aportaron su granito de arena en una primera sesión marcada por las presentaciones y un ambiente distendido que pone el punto de partida a la nueva era en el CB Islas Canarias. Caras nuevas, pero con el espíritu de antaño.

José Carlos Ramos: "El primer objetivo debe de ser ganar nuestro primer partido en San Sebastián"

José Carlos Ramos, técnico del Spar Gran Canaria, esta mañana. / José de Haro

El entrenador del Spar Gran Canaria, José Carlos Ramos, admitió en su primer día que "en el club hemos apostado mucho por este nuevo equipo en el que se ha renovado prácticamente por completo, con la salvedad de la continuidad de Claudia Contell y afrontamos esta nueva temporada con mucha ilusión, muchas ganas y con la intención de que se siga valorando el baloncesto femenino en Gran Canaria, y darle valor a la mujer para poder conseguir cosas bonitas".

Con tantas caras nuevas en el equipo admitió que "empezamos de cero y eso es interesante, porque como entrenador te permite dar tus ideas y nos interesa que las jugadoras conozcan cual es la idiosincracia del club y como es la Isla".

Respecto a su retorno al club tras un año alejado de los banquillos, el técnico grancanario apostilló que "se puso en paréntesis mi presencia en el club, hemos aprovechado para coger un poco de aire fresco". "Begoña Santana y Domingo Díaz son mi familia, ellos me llamaron y yo estaba dispuesto como siempre para volver a empezar desde cero", apuntó.

En cuanto al objetivo del equipo para este nuevo curso, Ramos declaró que "vamos a intentar ganar diez partidos o incluso antes de correr, vamos a aprender a caminar, vamos a ganar nuestro primer partido y ojalá que podamos llegar a las Navidades con siete u ocho victorias, estar en la Copa de la Reina y estar a dos victorias de la permanencia en el arranque de la segunda vuelta". "La LF Endesa cada vez es más competitiva, los equipos son muy complicados y hasta el último que ascendió han hecho una plantilla muy fuerte, con un presupuesto muy alto y nosotras tenemos que trabajar con constancia y lucha, que es lo que ha tenido este club durante 44 años, vamos a ir paso a paso consiguiendo objetivos pequeños para luego alcanzar objetivos más grandes", explicó.

Respecto a las señas de identidad que quiere para este nuevo Spar Gran Canaria, el técnico amarillo incidió en la "lucha física, constancia, compromiso, sentir los colores y una idea, que sientan que tienen un club detrás con niñas en la cantera que las tienen a ellas como sus referentes y que representan al club más grande que hay ahora mismo en Canarias en el baloncesto femenino, tenemos dos equipos, no sólo uno a nivel nacional y por esa razón deben de sentir que debemos luchar cada balón, cada tiro, ser lo más duras que sea posible en defensa y correr, que nadie nos coja en la cancha".

Para conseguir inculcar esos valores a las nuevas jugadoras el equipo "va a entrenar mucho, vamos a ser muy constantes y el equipo va a estar rodeado de canteranas además de la presencia en el equipo de Thiama Kamara y de Claudia Contell, nos hace todo un poco más sencillo, porque ya conocen la idiosincracia del club".

Ramos apuntó como clave que "las jugadoras se conozcan, que sepan como pasa la una a la otra, cual es el pie más fuerte de cada una, si tienen que quedarse una hora más aquí para conocerse, pues lo haremos paso a paso". "Ziemborska llega tarde, este fin de semana se juega su clasificación para estar en la fase final del Mundial de 3x3, ojalá lea pudiéramos tener antes, pero al fin y al cabo una pieza es más fácil de colocar que 20, pero creo que será sencillo entrenando cada día para conocernos y llegar a la primera cita en San Sebastián con las ideas claras y con el objetivo de ganar el primer partido", explicó.

En cuanto al rol de la cantera en este nuevo proyecto, el responsable técnico del primer equipo hizo hincapié en que "tenemos no sólo un equipo en LF Endesa, sino también en LF2, un júnior autonómico, un infantil autonómico, la cantera va a ser un objetivo primordial, tener un banquillo que sea importante y con posibilidades de llegar y salir a jugar".

Claudia Contell: "Las caras nuevas van a aportar frescura al equipo"

Claudia Contell durante la atención a los medios esta mañana en La PAterna. / José de Haro

La valenciana Claudia Contell es la única jugadora que continúa en el proyecto amarillo esta temporada con respecto al curso anterior y reconoció que "afrontamos la temporada con muchas ganas y con muchísima ilusión, siendo conscientes de que va a ser larga, complicada, pero que el Spar Gran Canaria va a estar arriba seguro y con el equipo que tenemos vamos a trabajar duro para poder conseguirlo".

En cuanto a la profunda renovación en la plantilla, se mostró confiada en que "las caras nuevas van a aportar una frescura diferente y tendremos que trabajar un poco más en ese sentido para que el equipo funcione, pero seguro que todo va a ir genial".

En su segundo año consecutivo en la Isla admitió que su rol va a ser "el de inculcar los valores que son las señas de identidad de este club, que creo son muchos, ya desde la cantera se ven los resultados que siempre han tenido y que es algo que todas las jugadoras van a tener que aprender porque nos va a ayudar a dar un pasito más para mirar hacia arriba".

Los motivos que la llevaron a renovar su compromiso con el club se fundamentó en su opinión porque "confiaron en mí desde el principio y apostaron decididamente por mi continuidad y eso me llevó a renovar para seguir aquí".