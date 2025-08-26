El San Roque arranca su pretemporada con las ausencias de Ponzio y Fuentes

Día uno en el nuevo proyecto del San Roque, el primero sobre la pista del Polideportivo El Batán a las órdenes del nuevo entrenador Fran Carballo en una sesión intensa de tarde que arrancaba con una hora de preparación física seguida de otra hora de pista, en la que el balón y la exigencia eran las grandes protagonistas.

Los únicos ausentes en la sesión fueron el opuesto argentino Jonás Ponzio que se incorporará el 29 de agosto y el internacional mexicano Mauro Isaac Fuentes, que lo hará en la primera semana de septiembre desde que finalice el torneo Panamericano.

El nuevo responsable del banquillo rojinegro, Fran Carballo, reconoció ver con buenos ojos el cambio después de tres años dirigiendo a un equipo femenino, el Olímpico, para volver al voleibol masculino: “El club mostró mucho interés en que viniera para acá, llegamos a un acuerdo muy rápido y estoy con mucha ilusión y ganas de tener aire nuevo, conocer gente nueva y al final, es cierto que los chicos son muy diferentes a las chicas y estamos todos con muchas ganas de que esta temporada arranque bien”.

En cuanto al objetivo del equipo, el técnico grancanario se aferró a un mensaje “cholista”, e indicó que “todos los fines de semana tenemos que salir a ganar, independientemente del rival al que nos enfrentemos, porque no somos ni mejores ni peores que nadie y será la Liga la que nos pondrá en nuestro lugar”. “No quiero estar hablando desde el principio de que nuestro objetivo vaya a ser la permanencia, porque no tenemos que estar con miedo, vamos día a día con el objetivo de ganar y afrontar cada partido como una final”, recalcó.

Carballo se declaró “muy satisfecho” con el nivel de la plantilla que el club ha puesto a su disposición para esta temporada, recalcando que “es un club humilde, que con lo que tiene ha conseguido traer a jugadores que han rendido a mucho nivel en otros equipos y estoy muy contento”.

En cuanto a la apuesta del club por compaginar veteranos con los jóvenes de la cantera, el nuevo responsable del banquillo grancanario apuntó que “son todos jóvenes muy currantes y muy buena gente que nos van a aportar muchísimo”. “El San Roque es un club de cantera y hay que seguir trabajándola porque los canteranos que puedan ayudar al primer equipo son fichas de jugadores de fuera que el club se las va a poder ahorrar”, agregó. Como contrapunto contará con Moisés Cezar, de 42 años, al que calificó como “un crack”.

Se mostró satisfecho con los tres torneos que disputará el club en esta pretemporada, en la Gomera, en Maspalomas y en Tenerife y destacó que “los rivales serán todos ellos de primer nivel”.

Fernando Fernández: “Tenemos plantilla suficiente para mirar a objetivos más arriba que la permanencia”

Por su parte Fernando Fernández, en su regreso a la Isla, donde militó en el pasado en el Guaguas, se mostró esperanzado de tener un buen año tras catalogar el pasado año de “agridulce”, para jugar en un San Roque que admitió que “ya les conocía y ahora nos vamos a conocer y vamos a hacer un buen papel”.

Para el andaluz “tenemos plantilla suficiente para mirar a objetivos más arriba que el de la permanencia, en unos días se incorporarán los dos compañeros que faltan, pero veo un grupo con ganas, tenemos que conocernos y alinearnos con el mister”.

En cuanto a su rol como jugador importante en el equipo, el internacional español reconoció estar “contentísimo, el esfuerzo que voy a hacer es el que hago siempre, venir todos los días a dar lo mejor de mí y ser un ejemplo para los más jóvenes”. “Este verano me llevé un buen sabor de boca con la selección, porque al final fui titular y me sentí importante y ahora quiero continuar esa sensación aquí y que todos vean de lo que puedo ser capaz”, apostilló.

Mario Dovale: “Los veteranos debemos de dar ejemplo a los jóvenes y tirar del carro“

Para el líbero gallego “el proyecto del club es muy ambicioso, somos un grupo que llega con muchas ganas, que combinamos veteranía con juventud, que es algo importante y aunque el objetivo principal es la permanencia, queremos todos buscar objetivos más allá, metenernos en una Copa del Rey, luchar por estar en un playoff por el título o incluso un puesto europeo que sería la guinda al pastel”.

En su opinión “la Liga española cada año es un poco más fuerte, este año los equipos se han reforzado todos muy bien, incluso los recién ascendidos, Leganés y Benidorm vienen apostando fuerte y eso da mucho nivel a la Superliga y más exigencia”.

Para Mario Dovale la idea de mezclar cantera con veteranos “es muy buena, los jóvenes tienen la motivación de poder ayudar a los veteranos y ese plus de exigencia que van a tener y nosotros tendremos que tirar de ellos y dar ejemplo, porque debemos de ser nosotros los que tiremos del carro”.

Moisés Cezar: “Soy muy ambicioso y cada temporada quiero un poco más que la anterior”

El capitán ve el proyecto de esta temporada como “ambicioso, todos los jugadores han venido para demostrar que quieren dar un salto de calidad al equipo en la Liga y eso para nosotros, como club, es fundamental”.

En ese compendio de veteranos y noveles, Cezar bromeaba a sus 42 años afirmando que “soy uno de los más jóvenes”. Reconoció que “la juventud debe de aportar y nosotros debemos de dar ejemplo y mostrarles que con trabajo y esfuerzo se pueden lograr muchas cosas, ellos se tienen que apoyar en nosotros y nosotros sacarles a ellos su máximo rendimiento”.

En cuanto al posible objetivo, el internacional español recalcó que “soy muy ambicioso y quiero estar en la Copa del Rey y en el Playoff, en la primera temporada en Superliga ya lo dije y se nos escapó la Copa por un punto, pero nos metimos en el Playoff, la pasada temporada nos costó un poquito más, pero yo cada temporada siempre quiero más”.

Del posible pique con Fernando Fernández esta temporada para ver quien termina la temporada con más bloqueos, entre risas, el capitán manifestó que “dejemos a Fernando, a Nicomar y a Mollo entrenar, yo estoy para sumar y si ellos mejoran, mejoro yo también”.