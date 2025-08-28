Más de 200 inscritos en la Anfi Mogán Swim Run

La Anfi Mogán Swim Run centrará la atención el sábado 6 de septiembre en el municipio sureño de Gran Canaria, que acoge la cita valedera para los Campeonatos de España y de Canarias de esta especialidad emergente que combina la natación en aguas abiertas y la carrera a pie. Los más de 200 inscritos se enfrentan a un recorrido de 9.100 metros en total, distribuidos en 2.600 en una travesía a nado en la playa de Arguineguín y los 6.500 metros restantes en una carrera que acabará en Isla Corazón, un islote situado dentro de las instalaciones de Anfi del Mar.

Cabe significar que las dos federaciones de triatlón, la Canaria y la Española, están involucradas en la organización de esta prueba que tiene carácter de campeonato regional y nacional, con el respaldo de la empresa Top Time Eventos y la colaboración del Ayuntamiento de Mogán.

La Anfi Mogán Swim Run 2025 tendrá un espectador que sabe mucho de triatlones, acuatlones y modalidades paralelas. Y es que nada menos que el multicampeón Iván Raña estará la próxima semana en Gran Canaria para compartir sus experiencias con los participantes y espectadores en su calidad de padrino de la prueba.

En la presentación oficial del evento, celebrada ayer, Luis Becerra, concejal de Deportes moganero, señalaba la decidida apuesta del consistorio por una competición nacional «que hace muchos años, creo que 11, que no venía por Gran Canaria». Según el edil, la intención es «conseguir que Mogán esté a la vanguardia de deportes con un componente de familia, alto rendimiento, turismo y de comodidad para todos los que nos visiten». «Será una jornada divertida, dinámica y de gran espectáculo visual a lo largo de todo el recorrido. Contamos con el aporte de las Federaciones Canaria y Española y de una empresa que es líder en el trato al deporte para todos como es Anfi del Mar», añadía.

José Luis Trujillo, director general del Grupo Anfi, comentó que la empresa «apuesta firmemente por el deporte y la celebración de eventos de primer nivel». «La Swim Run Anfi Gran Canaria Mogán 2025 es una prueba dinámica, rápida y muy atractiva visualmente para el espectador, que estamos seguros será un éxito tanto de participación como de organización», apuntaba en su alocución.

En este sentido, el máximo responsable del Grupo Anfi, resaltó que «una vez más, hablar de deporte es hablar de Anfi». «Nuestro destino es un auténtico paraíso no solo para el descanso, sino también para la práctica deportiva, ya sea en solitario o en familia», añadía. En este punto, concretó que «el objetivo es que nuestros socios, visitantes y deportistas encuentren aquí el mejor entorno para combinar vacaciones y actividad deportiva».

Por su parte, el organizador, Pablo González, director de Top Time Eventos, hizo hincapié en algunas de las características de esta Anfi Mogán Swim Run, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, y comentó que hasta el 29 de agosto se pueden realizar las inscripciones.