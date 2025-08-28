ExpoDeca 2025 contará con la colaboración altruista de distintas empresas del sector deportivo en las islas

ExpoDeca 2025, la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias que se celebrará en Tenerife del 2 al 5 de octubre, ofrecerá a todos sus visitantes un amplio programa de actividades gracias a la colaboración de decenas de entidades colaboradoras que, además de impartir clases, talleres y ponencias, también aportan de manera voluntaria personal cualificado y, en muchos casos, asumirán el transporte del material necesario para el desarrollo de las actividades.

Entre los embajadores de este año destacan, entre otros, las empresas Beats Fitness Clubs, que trasladará una veintena de bicicletas para las sesiones de ciclo indoor, o VivaGym, la firma de gimnasios low cost que aportará material de body pump, entre las que se incluyen conjuntos orientados a la musculación y tonificación como las barras, discos y steps.

También sumarán su experiencia y propuestas dinamizadoras al evento el Complejo Deportivo Santa Cruz de Tenerife-Ofra, Kraftwerk Fitness —cadena de gimnasios—, GoFit, Isa Cruz Yoga, Sinergia Carolina y Pura Salsa y Sabor, con propuestas en distintas disciplinas y estilos.

El papel de embajador se extiende igualmente al ámbito divulgativo, con la participación de la Asociación de Cáncer de Mama ÁMATE, el Instituto Canario de Arbitraje Deportivo (ICAD) y la Universidad de La Laguna, que ofrecerán ponencias de una hora para promover hábitos saludables y difundir conocimiento especializado entre el público asistente.

Las entidades colaboradoras actúan como embajadoras de ExpoDeca desde sus distintos ámbitos de actuación, ya sean gimnasios, clases de baile o yoga, proyectando los valores y objetivos del evento hacia sus comunidades, redes profesionales y sectores de influencia. A través de su compromiso, promueven la participación en la feria y refuerzan la visibilidad de las actividades deportivas que se van a realizar en ella, contribuyendo a generar un impacto positivo y compartido más allá del marco de la propia feria.

Además de las actividades y conferencias, ExpoDeca 2025 contará con zonas interactivas, exhibiciones deportivas en directo, presentaciones de novedades en equipamiento deportivo y tecnología, así como espacios para la promoción de clubes, centros y proyectos vinculados al bienestar.

En 2024, ExpoDeca recibió a más de 17.000 visitantes y contó con la participación de medio centenar de empresas y entidades. Para 2025, se amplía la programación por la creciente demanda de actividades relacionadas con la salud y el deporte en Canarias.

Promovida por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes y organizada por el Cabildo de Tenerife junto a la empresa pública Ideco, ExpoDeca cuenta con el patrocinio de la Fundación DISA, Coca-Cola, Powerade, Binter y Grupo Ybarra con el objetivo de fomentar una cultura activa y saludable, impulsando la actividad física como una herramienta para el bienestar y la cohesión social.