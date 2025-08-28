El 'Lanzarote Calero Sailing Team' logra un valioso tercer puesto en la regata de entrenamiento previa al Mundial de la 44Cup.

El 'Lanzarote Calero Sailing Team' ha logrado una destacada tercera posición en la regata de entrenamiento disputada este miércoles en aguas de Scheveningen (Países Bajos). Esta jornada supone el último test antes del inicio oficial del Mundial de la 44Cup, donde la élite de la vela internacional se medirá en un campo de regatas conocido por su elevado nivel técnico y las complejas condiciones meteorológicas.

Durante los días previos a la cita mundialista, la tripulación realizó tres intensas jornadas de preparación enfocados en la lectura minuciosa de las mareas y la adaptación a las fuertes y cambiantes corrientes locales. Esta adaptación ha sido fundamental para ajustar cada maniobra a las particularidades del escenario neerlandés, donde factores como el viento variable, los roles y la ola corta (“choppy”) requieren un enfoque muy específico.

El equipo ha podido dedicar estos días a la optimización táctica y al perfeccionamiento de las maniobras colectivas, gracias a la ausencia de incidencias técnicas en la embarcación. Según explica Alfredo González, táctico y director de proyecto de 'Lanzarote Calero Sailing Team', Scheveningen presenta retos únicos: corrientes laterales que exigen anticipar viradas, contracorriente que frena el avance en popa y una combinación de viento y mar que condiciona cada maniobra.

Desafíos técnicos y estrategia de tripulación

Uno de los aspectos a tener en cuenta de cara a la competición será la posible incorporación de un décimo tripulante como invitado de hospitality, lo que supondrá un ajuste extra en la gestión de pesos y en la eficiencia a bordo, tanto en ceñida como en popa. El equipo es consciente de que cada detalle marcará la diferencia en una regata donde compiten las mejores tripulaciones del mundo.

González destaca que “hoy hemos dado un paso adelante como equipo. Sabemos que queda trabajo por delante, pero estamos en el buen camino. El campo de regatas de Scheveningen es muy técnico y exigente, por lo que debemos estar al máximo”.

Regata previa al Mundial 44Cup en Scheveningen, en Países Bajos. / SAILING ENERGY

Un Mundial 44Cup de máximo nivel internacional

El Mundial de la 44Cup 2025 reunirá a 12 equipos internacionales, entre los que destacan favoritos como 'Team Nika', vigente campeón mundial y líder de la temporada, y 'Charisma', dos veces campeón y anfitrión de la prueba en Países Bajos. Es la primera vez que esta prestigiosa competición se celebra en aguas neerlandesas, un campo de regatas caracterizado por la potencia y variabilidad de sus corrientes, así como por la influencia de las estructuras costeras y el puerto de Rotterdam.

Las previsiones apuntan a condiciones de entre 10 y 15 nudos de viento, con tendencia a intensificarse y generar más ola, especialmente de cara al fin de semana, lo que incrementará la exigencia para todos los equipos.

El 'Lanzarote Calero Sailing Team' logra un valioso tercer puesto en la regata de entrenamiento previa al Mundial de la 44Cup. / SAILING ENERGY

Apoyos institucionales

El 'Lanzarote Calero Sailing Team' desarrolla este ambicioso proyecto con el respaldo de Turismo de Lanzarote y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, que impulsan al equipo como representantes de la isla en el panorama náutico internacional. Junto a estas entidades públicas, empresas como Calero Marinas y Calmar colaboran en la logística portuaria y gestión técnica.

El equipo cuenta, además, con la colaboración de proveedores de referencia en equipamiento náutico y materiales de regata, como EquipYacht, Harken, Gottifredi Maffioli, North Sails o Magic Marine. La coordinación logística de viajes recae en Alegra Travels y el patrocinio internacional es aportado por Lanzarote Investment y John D. Wood & Co.