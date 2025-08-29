La Copa Cabildo de Gran Canaria y el Campeonato Aguas de Teror buscan campeón

La temporada 2025 de la Vela Latina Canaria afronta un fin de semana decisivo con dos pruebas de máxima emoción. El sábado 30 de agosto a las 17:00 horas se disputará el Concurso Belén María, última prueba de la Copa Isla de Gran Canaria, mientras que el domingo 31 a mediodía tendrá lugar la 13ª y última jornada del Campeonato Aguas de Teror, en la que se conocerá el nuevo campeón.

El Concurso Belén María, una de las citas más emblemáticas del calendario de la Vela Latina Canaria, cerrará la Copa Isla de Gran Canaria tras dos intentos fallidos: primero fue aplazado por falta de viento y posteriormente anulado por el accidente del Poeta Tomás Morales Clipper y la retirada de gran parte de la flota debido a las duras condiciones meteorológicas. Esta vez, con previsiones más favorables, se espera poder vivir una regata a la altura de su tradición.

La emoción está servida ya que hasta cuatro botes llegan con opciones de coronarse campeones. El Hospital La Paloma Pueblo Guanche (11 puntos), el Villa de Agüimes Ybarra (12 puntos), el SPAR Guerra del Río (14 puntos) y el Portuarios Puertos de Las Palmas (18 puntos) buscarán sumar los puntos necesarios para alzarse con la Copa. El orden de salida será inverso a la clasificación general, lo que obligará a los favoritos a remontar y negociar con precisión las balizas de la bahía capitalina.

Un día después, el domingo a las 12:00 horas, se celebrará la última jornada del Campeonato Aguas de Teror, en la que se decidirá el título de la temporada. El duelo directo entre el Hospital La Paloma Pueblo Guanche y el SPAR Guerra del Río marcará la jornada: si gana el Guanche será campeón, mientras que si vence el Guerra se forzará una regata de desempate que promete máxima tensión.

El resto de pegas serán: Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas – Poeta Tomás Morales Clipper, que no se celebrará tras la incomparecencia del Morales por el accidente sufrido semanas atrás. Villa de Agüimes Ybarra – Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, duelo clave en la lucha por la tercera plaza. Porteño Sisocan Sabor a Gloria – DISA Roque Nublo ULPGC y Minerva Idamar Atlantic – Chacalote Comercial SanRob. Descansará el Portuarios Puertos de Las Palmas, mientras que el Viajes Insular Unión Arenales se queda sin regata por la retirada del Tara del Mar Autoridad Portuaria.

La clasificación general tras la disputa de la 12ª jornada dejó al Hospital La Paloma Pueblo Guanche en solitario liderato con 30 puntos, seguido por el SPAR Guerra del Río con 28, manteniendo ambos un pulso apasionante por el campeonato. El Villa de Agüimes Ybarra (22 puntos) y el Portuarios Puertos de Las Palmas (21) completan la lucha por los puestos de honor.

Las dos pruebas podrán seguirse en directo a través de los canales oficiales de la Federación de Vela Latina Canaria, tanto en redes sociales como en su canal de YouTube, con imágenes en vivo y la narración de todo lo que ocurra en la bahía capitalina, así como desde la bahía con el dispositivo de tráfico y el servicio gratuito de Guaguas Municipales.