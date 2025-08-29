Yeremy Pino, nuevo fichaje del Crystal Palace: "Era un sueño venir a la Premier League"

El extremo grancanario ya es oficialmente jugador del Crystal Palace. Después de casi diez años defendiendo la camiseta del Villarreal, Yeremy Pino emprende una nueva etapa en la Premier League, firmando por las próximas cinco temporadas. Su traspaso, que ronda los 30 millones de euros más variables, se convierte en una de las ventas más lucrativas en la historia del club de Castellón.

La UD Las Palmasse ha visto beneficiada por esta operación, recibiendo más de 100.000 euros gracias a los derechos de formación y al Mecanismo de Solidaridad de la FIFA, al haber contado con Yeremy durante tres temporadas, desde 2014 hasta 2017.

"Estoy muy contento de estar aquí. Para mí es un sueño llegar a la Premier League, a un club histórico como el Crystal Palace. Espero poder ayudar al equipo", asegura el jugador.

Pino llega a un Palace coronado la temporada pasada como campeón de la FA Cup, que ganó hace tres semanas la Community Shield y que confirmó este jueves en Noruega su clasificación a la Conference League.

"Es fantástico que haya llegado Yeremy, un talento joven y emocionante, con grandes registros a nivel doméstico, europeo e internacional, y que nos ha elegido a nosotros como el siguiente gran paso de su carrera", manifestó Steve Parish, presidente del club.

"Con una temporada tan ilusionante por delante, compitiendo en varias competiciones, es un jugador cuyo talento los aficionados del Palace apreciarán. Tengo muchas ganas de verlo en Selhurst Park".

El canario podrá jugar este domingo contra el Aston Villa, en el que puede ser su debut en la Premier League.

Yeremy Pino festeja su tanto ante Suiza en el Heliodoro Rodríguez López. / EFE

Convocatoria con la selección

Yeremy Pino celebrará su fichaje con una nueva convocatoria con la selección española. Luis de la Fuente confía en el grancanario para los dos primeros partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026, contra Bulgaria y Turquía, ambos de visitante.

Pino ha jugado 15 partidos con la selección desde que debutara en 2021, marcando 3 goles.