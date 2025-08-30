José Ojeda, el cazatalentos de la Roja y al servicio de Aitor Karanka: "Conforma un orgullo y una gran responsabilidad"

José Ojeda Sarmiento (Las Palmas de Gran Canaria, 50 años) pone el acento canario en los despachos de la Real Federación Española de Fútbol. Apodado Conan en su etapa como símbolo del Universidad, club con el que jugó en Segunda, el ejecutivo grancanario trabaja de 'scouting' para la considerada mejor cantera del planeta.

En busca de los nuevos 'Pedris', 'Yeremays', 'Vieras', 'Moleiros' o 'Yeremy Pinos'. El director deportivo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas viajará por toda la Península tomando nota de los mejores jugadores del país desde la Sub 14 hasta la Sub 21.

José Ojeda, durante el período de formación en Alicante con la RFEF. / LA PROVINCIA / DLP

"Conforma una gran responsabilidad y un orgullo poder representar al fútbol grancanario y canario en este nuevo desafío. Sigo de director deportivo de la FIFLP y ahora afronta un nuevo escenario profesional como es el de rastrear y tomar nota de todos los jugadores que interesen a España en las categorías inferiores. Desde la Sub 14 hacia arriba", detalla Ojeda, que completó un curso de reciclaje en Alicante.

Ejecutivo polifacético

Conoce de primera mano a los seleccionadores de la RFEF desde las batallas con el Universidad. "Con Sergio García, el responsable de la Sub 17, pues me enfrenté cuando jugaba él en el Barça B y yo en el Uni. En relación a David Gordo, que ahora lleva las riendas de la Sub 21, me enfrenté a él cuando jugaba en el Alcalá, Leganés o Alcorcón". El fútbol como vínculo y de terapia para defender una idea. El concepto de juego de España está de moda y trata de ser copiado por federaciones como las de Alemania o Francia.

"Estoy súper ilusionado, tremendamente contento de poder hacer lo que me gusta. Es una cosa que controlo y que ya llevaba haciendo desde mi posición aquí en el Archipiélago [responsable de las selecciones de la FIFLP y de la de fútbol playa]. Tienes que acometer nuevas tareas y otras bajo el sello de la RFEF como son los informes de jugadores, ver partidos de cualquier jugador y puestos específicos que se busquen de forma determinada. Tener controlado el Archipiélago y tratar de armonizar esa idea de juego de la RFEF con el máximo rendimiento. Estuve una semana con Aitor Karanka [director técnico de desarrollo de la Selección Absoluta] y estoy muy motivado".

Promocionar talento y sabiduría

Curtido en mil batallas con el Universidad, Ojeda encadena tres años en los despachos de la FIFLP. Dentro de la disciplina de la estructura de captación y análisis de talento de las inferiores de la RFEF, en Alfaz del Pi (Alicante) le puso el marco al 'modelo Karanka'. Parámetros tácticos y educativos para encontrar a los nuevos 'Yamales' por la geografía peninsular. Marcar las líneas futbolísticas y de conducta para suministrar a De la Fuente del talento infinito made in Canary Island. España ocupa el tercer puesto del ranking FIFA y en la última citación de De la Fuente dos canarios y ex de la UD como Pedri o Yeremy Pino.

El futuro de España pasa ahora por los ojos del nuevo Conan, que el pasado octubre se sacó el título de director deportivo en Las Rozas desde el área de formación de la RFEF. ¿Por dónde pasará el próximo reto de José Ojeda? "El tiempo dirá, carece de límites y su posición es de enorme valía en el equipo de trabajo de José Juan Arencibia [presidente de la Interinsular y directivo de Louzán en la RFEF].