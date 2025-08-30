Naiss se corona campeón del V Open Internacional de Pesca de Altura Gran Canaria

La segunda jornada del V Open Internacional Pesca de Altura Gran Canaria estuvo dominada por el “juego del escondite” de los ejemplares de Blue Marlin, que complicaron la competición a los 45 barcos participantes. Solo el Ibo, de Alfonso Torrego, logró completar el proceso de captura y suelta de un Picudo Azul, el marlin más codiciado de estas aguas.

El escaso número de picadas mantuvo intactas las posiciones de la primera jornada: el Naiss, del grancanario Ignacio Pérez Hernández, se mantuvo líder y se proclamó campeón, seguido por el Millenium Uno de Gabriel Megías en segunda posición y El Monty, patroneado por Rafael García Pérez, en tercer lugar.

Ignacio Pérez logra su primer título en el Open

El triunfo de Ignacio Pérez cobra especial relevancia por ser el primero que consigue en este torneo, heredero del histórico Concurso de Pesca de Pasito Blanco. La captura decisiva se produjo el viernes a las 12:48 frente a Puerto Rico, tras una lucha de más de 45 minutos en la que incluso su hijo, también llamado Ignacio, fue protagonista directo del combate con el pez. El equipo estuvo integrado además por José Carlos Santana, Héctor Suárez “el fisio”, Waldo Barreto y Javier Peña Falcón.

Millenium Uno de Gabriel Megías en segunda posición / Pesca de Altura Gran Canaria Pasito Blanco

El Millenium Uno firmó su proceso de captura y suelta poco antes de las 16:00 horas del viernes, lo que le dio la segunda plaza por tiempos. Por su parte, El Monty protagonizó la escena más épica: logró la picada a escasos minutos del cierre de la jornada, y tras más de una hora y media de tensión, consiguió la suelta válida que lo colocó en el podio.

Un torneo con menos capturas pero mucha emoción

La jornada final comenzó con la salida simultánea desde Pasito Blanco, Puerto Rico y Mogán, con 45 embarcaciones en liza, de las cuales 17 eran de fuera de Gran Canaria. Aunque las capturas fueron escasas, la igualdad mantuvo viva la emoción, pues una sola picada podía decidir el título. El propio Gabriel Megías explicó que las corrientes atlánticas y las altas temperaturas han complicado la temporada de pesca del Marlin Azul, al modificar los bancos de peces que sirven de alimento al Picudo.

La comparación con 2024 resulta evidente: en aquella edición se completaron 21 procesos de captura y suelta, frente a los solo 4 de este año. Aun así, el ambiente familiar, la convivencia y la tradición marinera se mantuvieron como señas de identidad del evento.

El Monty, patroneado por Rafael García Pérez / Pesca de Altura Gran Canaria Pasito Blanco

El concurso infantil y la fiesta de clausura

El torneo incluyó también un exitoso Concurso Infantil de Pesca, con la participación de unos 50 niños y niñas desde el muelle de Pasito Blanco. Entre los ganadores destacaron Marta y María Caballero de Rodas, Yarey Dávid González y Rodrígo López Pérez, premiados en distintas categorías. Además, los pequeños recibieron formación sobre la pesca responsable y la importancia de devolver los ejemplares al mar sin daños.

La cita concluyó con la entrega de premios y la tradicional fiesta en Pasito Blanco. La organización corrió a cargo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, junto al Club de Yates de Pasito Blanco, y contó con el patrocinio de Turismo de Gran Canaria y la colaboración de los muelles deportivos de Puerto Rico y Mogán.