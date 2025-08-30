Pueblo Guanche gana el Concurso Belén María y se corona en la Copa Cabildo de Gran Canaria

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche se proclamó este sábado vencedor del Concurso Belén María, última prueba puntuable de la Copa Cabildo de Gran Canaria, y con ello selló también el título de la Copa. Fue una regata intensa, marcada por un viento del NNO (350º) de 18 nudos, que elevó las exigencias y dejó varios incidentes en la mar.

Una regata decidida por segundos

Patroneado por José Ponce, el Pueblo Guanche firmó un tiempazo de 1:05:09. La igualdad fue máxima: los tres primeros quedaron separados por apenas 48 segundos, un final digno de foto.

1.º Hospital La Paloma Pueblo Guanche — 1:05:09

— 2.º Villa de Agüimes Ybarra (Alejandro Rodríguez) — 1:05:50 ( +0:41 )

(Alejandro Rodríguez) — ( ) 3.º Spar Guerra del Río (Gary Chocho) — 1:05:57 ( +0:48 )

(Gary Chocho) — ( ) 4.º Portuarios Puertos de Las Palmas (Manri Rodríguez) — 1:08:52

(Manri Rodríguez) — 5.º Minerva Idamar Atlantic (Israel Cabrera) — 1:09:21

(Israel Cabrera) — 6.º Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes (Aday Ramírez) — 1:10:22

(Aday Ramírez) — 7.º Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas (Patricia Medina) — 1:11:29

(Patricia Medina) — 8.º Viajes Insular Unión Arenales (Mykel Perdomo) — 1:12:06

(Mykel Perdomo) — 9.º Chacalote Comercial SanRob (Neno Ramírez) — 1:16:15

Incidentes y abandonos

Las condiciones provocaron dos retiradas por trabucadas:

Porteño Sisocan Sabor a Gloria (Daniel Rodríguez), antes de la segunda baliza.

(Daniel Rodríguez), antes de la segunda baliza. DISA Roque Nublo ULPGC (Orlando Umpiérrez), tras superar esa segunda baliza.

Así quedó la Copa Cabildo de Gran Canaria

Con el triunfo en Belén María, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche se adjudicó la Copa Cabildo con 12 puntos, por delante del Villa de Agüimes Ybarra (14). Cerró el podio el Spar Guerra del Río con 17 y, cuarto, el Portuarios Puertos de Las Palmas con 22.

Pueblo Guanche — 12 pts

— Villa de Agüimes Ybarra — 14 pts

— Spar Guerra del Río — 17 pts

— Portuarios Puertos de Las Palmas — 22 pts

Lo que viene: última jornada del Campeonato Aguas de Teror

La Vela Latina Canaria continúa este domingo (12:00 h) con la 13.ª y última jornada del Campeonato Aguas de Teror. El Hospital La Paloma Pueblo Guanche puede proclamarse campeón si vence su pega al Spar Guerra del Río. A su vez, el Guerra del Río necesita ganar para forzar una regata de desempate por el título.