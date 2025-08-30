El Rocasa arranca con victoria en Granollers y apunta a Europa

El Rocasa Gran Canaria comenzó la Liga Guerreras Iberdrola 2025/26 con una victoria clave en la siempre difícil pista del KH-7 BM Granollers (29-32). Más allá de los dos puntos, el triunfo supone una declaración de intenciones para un club que ha dejado claro su objetivo: volver a las competiciones europeas, de las que fue protagonista en 2016 al conquistar la EHF Challenge Cup.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Carlos Herrera mostró un planteamiento defensivo contundente, apoyado en un 6:0 muy trabajado y en la brillante actuación de Lulu Guerra, que firmó intervenciones decisivas. Según datos de la RFEBM, la guardameta tinerfeña cerró la pasada temporada con un 65% de paradas en lanzamientos de seis metros, lo que la situó entre las mejores porteras de la liga.

Protagonistas en ataque y experiencia decisiva

El poder ofensivo del Rocasa se repartió entre veteranas como Almudena Rodríguez, que sigue siendo una de las laterales más destacadas del balonmano español, y nuevas incorporaciones como Maja Portillo, cuya adaptación está siendo rápida y efectiva. La máxima goleadora del partido fue María González con 6 tantos, confirmando que la cantera grancanaria continúa siendo un pilar clave del proyecto.

La victoria en Granollers tiene un peso simbólico: el Rocasa llevaba tres temporadas sin ganar en esa cancha. Además, según los registros históricos de la Liga Guerreras Iberdrola, solo un 35% de los equipos visitantes logra puntuar en el Palau d’Esports en la última década. Este dato refuerza la importancia del resultado y la moral que genera para el vestuario teldense.

Europa en el horizonte

El club presidido por Manuel Campos ha reiterado en diversas entrevistas que el objetivo prioritario es regresar a la escena internacional. En la temporada 2022/23, el Rocasa disputó la EHF European League, quedando fuera en la fase de grupos. Ahora, con una plantilla reforzada y un proyecto más maduro, el equipo canario quiere volver a ser un referente del balonmano español fuera de nuestras fronteras.

Tras sumar los primeros dos puntos de la temporada, el Rocasa prepara ya su debut en casa ante el Grafometal Sporting La Rioja, que se disputará el miércoles 3 de septiembre a las 17:00 en el Pabellón Antonio Moreno. Será la primera oportunidad para que la afición grancanaria vea en directo a un equipo que aspira a competir por los puestos altos y mantener viva la llama de la pasión por el balonmano en Canarias, donde según el Consejo Superior de Deportes, esta disciplina ha crecido un 18% en licencias federativas en los últimos cinco años.