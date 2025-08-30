Rogelio Peñate brilla en el Rally de Paraguay y se acerca al podio mundialista

El copiloto Rogelio Peñate, natural de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), ha iniciado con gran acierto el Rally de Paraguay, la décima prueba del Campeonato del Mundo de Rallies (FIA WRC). Junto al piloto local Diego Domínguez y al volante del Toyota GR Yaris Rally2 de Teo Martín Motorsport, el canario logró situarse en posiciones de podio tras la primera jornada.

Peñate se ubica como segundo en la clasificación de la WRC2 Challenger y tercero en la general de la WRC2, después de completar una etapa que incluyó 76 kilómetros cronometrados repartidos en tramos exigentes como ‘Nueva Alborada’ (19,25 km) y ‘Yerbatera’ (30,00 km). El copiloto isleño incluso se adjudicó el scratch en el segundo y tercer tramo, demostrando una gran adaptación al terreno guaraní.

Una etapa histórica para el automovilismo canario

El estreno de Paraguay en el calendario mundialista ha sido un escenario ideal para que la dupla hispano-paraguaya brillara. Con tiempos muy ajustados, Peñate y Domínguez mantuvieron un pulso directo con figuras internacionales como Oliver Solberg o Yohan Rossel, líder provisional de la WRC2.

“Es un rally increíble. Estamos disfrutando mucho de estar en posiciones de podio y de sentir el apoyo de toda la afición local”, señaló Peñate tras finalizar la primera etapa. Para el copiloto grancanario, esta cita no solo representa un reto deportivo, sino también una oportunidad de consolidar la presencia de Canarias en el automovilismo internacional.

Rogelio Peñate brilla en el Rally de Paraguay / sarafalconpreto

Según la Real Federación Española de Automovilismo, cada vez más copilotos nacionales encuentran proyección en pruebas de carácter mundialista, un reflejo de la buena salud de esta disciplina en España. Además, un estudio publicado por el portal especializado DirtFish resalta cómo el crecimiento de campeonatos en Latinoamérica impulsa la internacionalización de jóvenes talentos.

Lo que viene en Paraguay: tramos decisivos

El itinerario del Rally de Paraguay cuenta con un total de 19 tramos y 335,22 kilómetros cronometrados, lo que lo convierte en uno de los recorridos más duros de la temporada. Tras completar las especiales de la jornada del viernes, la acción continuará el sábado con los exigentes tramos de ‘Carmen del Paraná’ (18,67 km), ‘Artigas’ (23,14 km) y ‘Cantera’ (13,74 km), cada uno de ellos con doble pasada. También se repetirá la corta pero técnica superespecial del ‘Autódromo’ (2,50 km).

La etapa final, prevista para el domingo, incluirá dos pasadas por ‘Bella Vista’ (21,86 km) y ‘Misión Jesuítica Trinidad’ (18,50 km). Será allí donde se decida el podio en la categoría WRC2, en la que Peñate y Domínguez tienen opciones reales de consolidar un resultado histórico.

En la clasificación provisional de la WRC2 Challenger, Peñate marcha segundo a solo 1,2 segundos del líder Nikolay Gryazin, mientras que en la general de la WRC2 se encuentra tercero, a 10,3 segundos del francés Yohan Rossel, vigente campeón de la categoría.

Con esta actuación, el copiloto grancanario confirma su excelente nivel competitivo y se coloca en una posición privilegiada para pelear por un lugar en el podio, un logro que reforzaría aún más la visibilidad del automovilismo canario en el panorama internacional.