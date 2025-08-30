Rogelio Peñate, una segunda etapa marcada por la mala fortuna

El Rally de Paraguay no fue un camino fácil para Rogelio Peñate, copiloto de Santa Lucía de Tirajana, que junto a Diego Domínguez protagonizó una jornada de contrastes. En el primer tramo cronometrado del sábado, el SS9 ‘Carmen del Paraná’ (18,67 km), una fuerte compresión llevó al Toyota GR Yaris Rally2 a golpear una piedra, rompiendo el cubre cárter y provocando una fuga de aceite que obligó a abandonar la etapa. El equipo de Teo Martín Motorsport confirmó que el daño fue irreparable en pleno tramo, aunque confían en regresar en la última jornada gracias al sistema de Súper Rally, que permite reincorporarse con penalización.

La incidencia contrasta con el excelente rendimiento mostrado en la jornada inaugural. El viernes, Domínguez-Peñate firmaron dos scratchs en ‘Nueva Alborada’ (19,25 km) y en otro de los tramos largos, superando incluso a pilotos de renombre como Oliver Solberg, lo que situó a la dupla entre los referentes de la WRC2 Challenger.

Balance positivo pese al abandono

A pesar del abandono parcial, Peñate valoró el nivel alcanzado en los tramos iniciales del rally: “Golpeamos una piedra en la primera especial del sábado y eso nos dejó sin opciones de continuar. Sin embargo, estoy muy satisfecho con el ritmo mostrado. Ganamos dos tramos el viernes y nos mantuvimos en la pelea con los mejores de la WRC2”, declaró el copiloto grancanario, quien agradeció el apoyo recibido desde Canarias.

El Rally de Paraguay, una de las pruebas más exigentes de Sudamérica dentro del calendario FIA, cuenta con 19 tramos y 335,22 kilómetros cronometrados. Durante el viernes se afrontaron especiales como ‘Cambryeta’ (18,70 km), ‘Nueva Alborada’ (19,25 km), ‘Yerbatera’ (30 km) y la corta del ‘Autódromo’ (2,5 km). El sábado, además del accidentado ‘Carmen del Paraná’, los equipos disputaron ‘Artigas’ (23,14 km), ‘Cantera’ (13,74 km) y otra superespecial en circuito. La etapa final se decidirá con los tramos de ‘Bella Vista’ (21,86 km) y ‘Misión Jesuítica Trinidad’ (18,50 km), ambos a doble pasada.

La combinación de altas temperaturas, tramos de tierra muy exigentes y gran presencia de público hacen de Paraguay una cita clave para medir fuerzas antes del último tercio de temporada. En esta edición, varios equipos europeos han apostado por competir en tierras sudamericanas para sumar experiencia y puntos en la clasificación mundial.