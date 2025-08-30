La UD Lanzarote conquista el Torneo de San Ginés 2025 en una final histórica
El conjunto rojillo suma su tercer título de pretemporada y confirma su gran momento deportivo
La UD Lanzarote se proclamó campeona del LVI Torneo de San Ginés 2025, consolidándose como uno de los equipos más en forma del verano en Canarias. El certamen, considerado el torneo veraniego de fútbol más antiguo del Archipiélago y uno de los más veteranos de toda España, volvió a reunir a miles de aficionados en la Ciudad Deportiva Lanzarote, que este año estrenó nuevo césped artificial homologado para competiciones de alto nivel.
El cuadro conejero, que ya había alzado recientemente otros dos trofeos estivales, se impuso en la final al Xerez CD tras una intensa tanda de penaltis. Con este triunfo, el equipo dirigido por Ángel López encadena tres títulos consecutivos de pretemporada, lo que refuerza la ilusión de la afición de cara al inminente inicio liguero.
Una victoria con sabor especial en las fiestas patronales
El Torneo de San Ginés, enmarcado en las fiestas patronales de Arrecife, volvió a convertirse en uno de los actos más destacados de la programación cultural y deportiva. La competición reunió a equipos como UD San Sebastián de los Reyes, CD Tenerife B y un triangular femenino en el que participaron Orientación Marítima, Inter Playa Honda y CD Tinajo, evidenciando el compromiso del evento con el fútbol base y la proyección femenina.
El alcalde Yonathan de León, aunque ausente por motivos de agenda, envió su felicitación al campeón y a todos los clubes participantes, recordando que en Lanzarote existe una de las aficiones más fieles al fútbol en Canarias. El primer edil, que en su juventud vistió la camiseta rojilla, destacó además la importancia del torneo como motor social y turístico para la capital.
Reconocimiento a jugadores y entidades colaboradoras
La concejala de Deportes, Eli Merino Betancor, subrayó el papel clave de la colaboración institucional y deportiva para mantener vivo este torneo con más de medio siglo de historia. Durante la ceremonia de clausura, se ofreció un agasajo a más de 400 deportistas, técnicos y directivos que participaron en esta edición.
En su intervención, Merino agradeció el apoyo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, el Comité de Árbitros, el Servicio Insular de Deportes, así como de entidades como los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACTs) y la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), cuyo respaldo fue fundamental para la organización del evento.
Además, la edil reafirmó su compromiso para que el Torneo de Fútbol de San Ginés siga siendo un referente dentro de las fiestas patronales en los próximos años, destacando que eventos de este tipo fortalecen no solo el deporte local, sino también la proyección turística de Arrecife.
Con este broche final, la programación deportiva de las Fiestas de San Ginés 2025 cerró con un balance muy positivo, donde el fútbol volvió a ser protagonista junto a actividades culturales, juveniles y musicales que atrajeron a residentes y visitantes.
